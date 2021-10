‘Mexico Is Beautiful’: La exposición de Mr. Brainwash en CDMX que no te puedes perder

Seguro ya lo saben, pero no hace daño recalcarlo: México es un país hermoso en muchos sentidos. Desde luego, esto no solo lo decimos nosotros pues también lo sabe el mundo entero y personajes como el icónico Mr. Brainwash lo dejan de manifiesto con su trabajo.

Este reconocido artista le ha dedicado a nuestro país buena parte de su empeño creativo con una interesante entrega llamada Mexico Is Beautiful. Pues bien, las maravillosas pinturas de Thierry Guetta -nombre real del pintor- se mostrarán en una nueva exposición que llegará en noviembre próximo a la capital azteca.

‘Mexico Is Beautiful’ llegará a una galería en CDMX

Luego de varios meses en los que hemos tenido que aguantar el encierro, es justo y necesario regresar a las actividades que nos llenaban de alegría. En ese sentido, seguro que muchos de ustedes, queridas lectoras y lectores, extrañaban ir a visitar exposiciones en la siempre confiable Ciudad de México, que nunca falla cuando se trata de albergar muestras geniales.

Ahora, para cerrar el 2021 de gran manera y al mismo tiempo abrir el 2022 con todo, otra increíble expo llega a la ciudad para encantar al público. Como dijimos, se trata de Mexico Is Beautiful, un trabajo creado y diseñado por el artista Thierry Guetta a quien seguro conocerán más por el pseudónimo de “Mr. Brainwash”.

Y si en este punto están como de “oye, he escuchado ese nombre antes”, les decimos qué onda. Guetta (o Mr. Brainwash si prefiere) es el hombre que protagoniza Exit Through the Gift Shop, el documental de 2010 dirigido por el también artista británico Bansky y narrado por Rhys Ifans en el que se nos cuenta cómo este inmigrante francés radicado en Los Ángeles se adentró en el arte callejero.

Si ya vieron ese docu, entonces ya conocerán toda la gran trayectoria que Thierry lleva en la espalda como uno de los artistas callejeros más reconocidos de los últimos años, sobre todo por su obra Life Is Beautiful que ha recorrido el mundo y que ha sido replicada por el mismo con diferentes temáticas. Y no solo eso, pues además de sus fascinantes entregas artísticas, Mr. Brainwash tiene en su currículo colaboraciones con Madonna, Wycleaf Jean, Avicii, Coca-Cola, el festival Coachella, Stan Lee y más.

Ahora, el artista está listo para arribar a nuestro país con Mexico Is Beautiful, una expo que ya mostró al mundo en 2017 y que ahora llegará en noviembre próximo a las instalaciones de LS Galería en la CDMX. Serán más de 50 obras en total, con una muestra compuesta de algunos artes ya conocidos y otras entregas elaboradas específicamente para esta ocasión.

¿Y cómo le entro a la exposición de Mr. Brainwash?

Agarren la agenda y guarden el dato: Mexico Is Beautiful de Mr. Brainwash llega a la LS Galería -que celebra su 21 aniversario- el 19 de noviembre y estará disponible durante tres meses, ahí nomás para que cierren el año o inicien el 2022 de buena manera.

Para llegar a la galería, les dejamos la dirección: Calle Enrique Ibsen #32-A, Polanco en Polanco. Como referencia, la dirección está entre las calles avenida Moliere y calle Goldsmith. Metro Polanco es la estación más cercana. Ya tienen el dato y ahora, nomás queda disfrutar.