Los creadores de ‘Mortal Kombat’ nos cuentan los secretos detrás de la película

Mortal Kombat se estrenará en cines y en la plataforma de HBO Max el próximo 16 de abril

En estos tiempos donde es complicado buscar opciones de entretenimiento, muchos encontramos en las series y películas el motivo perfecto para escapar de la realidad, considerando lo que está pasando en el mundo. Hay quienes prefieren ver historias de amor, drama, suspenso, terror o comedia, pero también está el publicó que le encanta la acción y ver una buena cinta de peleas junto con una gran historia, y eso lo tendremos muy pronto gracias a Mortal Kombat.

Luego de un montón de retrasos y cambios dentro de la producción, este 2021 por fin podremos ver de nueva cuenta a los personajes de la popular franquicia de videojuegos agarrándose a catorrazos en la pantalla grande. Y la verdad es que es emocionante saber que regresan de la mano de varios nombres importantes dentro de la industria cinematográfica que a juzgar por los primeros avances, se ven que aman esta serie de juegos de combate.

Poco a poco, Warner Bros. Pictures comenzó a soltar imágenes de la nueva película de Mortal Kombat, que nos dejaron más preguntas que respuestas. Pero todo cambió cuando lanzaron el tráiler oficial, donde tuvimos chance de checar a Scorpion, Sub-Zero, Raiden y compañía más de 25 años después de su primera aparición en el cine, y afortunadamente en este avance nos dimos cuenta de que tiene el ADN de los juegos con todo y fatalitys violentos .

Sin embargo, y a pesar de que nos mostraron escenas espectaculares que nos dejaron con el ojo cuadrado, aún hay muchas cosas por descubrir. Tuvimos chance de platicar con el director de la cinta, Simon McQuoid, y los productores, James Wan y Todd Garner, quienes nos contaron algunos detalles de lo que veremos en unas cuantas semanas, los planes que tienen para expandir esta franquicia en el cine y más.

Desarrollar esta película de Mortal Kombat llevó muchos años. El guion y la dirección pasó por un montón de manos diferentes hasta que Simon McQuoid se quedó a cargo del proyecto, mientas que James Wan y Todd Garner le entraron a la producción pero, ¿por qué traer de vuelta esta historia después de tanto tiempo? Bueno, pues Wan considera que era el momento ideal para que el mundo tuviera otra adaptación apegada a estos tiempos.

Si tú eres un fan from hell de los videojuegos de Mortal Kombat, seguramente no necesitarás que te expliquen quién es quién. Sin embargo, esta película además de estar dirigida a aquellos que se la pasaban jugando horas, también busca acercar a nuevas generaciones a esta historia y personajes. Es por eso que el director considera que es importante mostrar la esencia de cada uno de los luchadores de manera efectiva, aunque tenemos a un personaje nuevo.

Parte de lo que convirtió a Mortal Kombat en un fenómeno a nivel mundial –además de sus personajes– fueron los escenarios donde se llevaban a cabo esas peleas brutales. Y claro que llevar esta historia a la pantalla grande no solo implica mostrar a Scorpion y compañía, también se trata de capturar la esencia del título y maximizarlo para que aquellos que vean la película se sientan como si fueran espectadores presenciales del torneo.

Como mencionábamos antes, esta película de Mortal Kombat no es solo para que aquellos que crecieron con el videojuego y las cintas de los 90 lo disfruten, también para que nuevas personas se enganchen con estos personajes. Aunque no lo crean, esto lo tenía en mente Simon McQuoid a la hora de desarrollar este filme, quería que amabas partes disfrutaran a la parte de la historia, un reto bastante complicado, para ser honestos.

En los años 90 se estrenó la primera película de Mortal Kombat, después de eso tuvimos dos cintas más, una live action y otra animada. Después de eso, la franquicia se perdió dentro del cine, pero este 2021 regresa más fuerte que nunca y con un montón de intenciones de crear algo como lo que ha hecho Marvel los últimos dos años, mostrar a todos estos personajes y ampliar hasta donde se pueda el universo en el que se desarrolla la historia.

Soy fan de todas las distintas maneras que han desarrollado para expandir esa franquicia, ya sabes, en ‘WandaVision’, ‘The Falcon and the Winter Soldier’, ‘Thor’, esos diferentes tonos.Muchos conocían a Spider-Man porque es cool, pero nadie sabía quién era Black Panther. Así que con esta película estamos intentando construir algo que todo el mundo ame, dijo el productor, Todd Garner.

Cuando leí el guión me di cuenta de que tenía mucho potencial, un poco oscuro pero que se podía contar en este presente. Estaba un poco nervioso porque no sabía cómo íbamos a expandir todo esto al nivel de ‘Avengers’. Solía trabajar en Disney, estuve ahí por 10 años y terminé enamorado de Marvel y todo lo que hace Kevin (Feige).

Por supuesto que un universo tan amplio como el de Mortal Kombat –al menos dentro de los videojuegos– da como para que se filmen más películas al respecto, incluso podrían crear cintas sobre cada uno de los personajes y los fans estarían contentos con eso. Ahora es muy temprano para hablar sobre el futuro de esta franquicia dentro del cine, pero al parecer a Todd Garner le encantaría continuar desarrollándolos en la pantalla grande.

Tomó mucho tiempo hacer esta película, pero siendo muy honesto, todas estas cintas de personajes que no son necesariamente estrellas gigantes pero que son muy honestos, me emocionan y motivaron a trabajar en esta producción. No puedo revelarme nada sobre una segunda película, hay mucha tela de dónde cortar, pero solo espero que los señores Ed Boon y John Tobias continúen lanzando videojuegos y me permitan seguir dentro de esta franquicia.

Por supuesto que la gente muere en la película. Hay muchos personajes que les volarán la cabeza, pero creo que Sonya Blade va a sorprender a muchas personas, Jessica (McNamee) es increíble y creo que van a ver cosas en esta cinta que les recordarán a ‘Atomic Blonde’.