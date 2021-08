Noches en corto: ‘Flotando’ de Frankie De Leonardis

Noches en corto es una sección de Sopitas.com que busca presentarles propuestas de cortometrajes de nuevos talentos y directores no tan reconocidos.

La inmensidad del espacio exterior asunta tanto como asombra. El universo -en términos astronómicos- es tan basto como peligroso y a partir de ello, se han gestado increíbles historias de ciencia ficción. La tragedia espacial nos captura, nos pone tensos y también, nos cautiva en cierta medida.

En ese sentido, ¿se imaginan cómo sería abordar una misión y perderse en el espacio? ¿Cuál sería su reacción? Bueno, esa premisa nos la muestra Flotando de Frankie De Leonardis, un cortometraje visualmente maravilloso e intenso en su historia que nos catapulta a una estación espacial destruida para ver cómo sería perder la razón.

‘Flotando’

Un astronauta despierta a bordo de su estación espacial, misma que por razones desconocidas se encuentra destruida casi en su totalidad, casi al borde del colapso. Él está un poco desorientado y en su desesperación, intenta incesantemente establecer contacto con la base. Por supuesto, todos sus intentos son infructuosos.

De repente, un hombre toca la compuerta. Se ve como un sujeto cualquiera, no lleva traje espacial ni tanque de oxígeno, pero su una vestimenta muy casual y un pastel, como si se tratara de darle la bienvenida al vecindario. Nuestro protagonista se desconcierta -tanto como el espectador- y piensa estar frente a un alien. Este extraño sujeto le dice que no es tan fácil como eso.

El astronauta ataca y en apariencia, logra matar a su nuevo acompañante, quien revive inmediatamente y le pide que se tranquilice. El protagonista ya no sabe si está alucinando o si esto es verdad, pero la revelación final será más impactante de lo que podríamos creer. Aquí nuestra entrega de Noches en corto:

Tú puedes aparecer en Noches en corto!

Como mencionábamos en un principio, Noches en corto es un espacio en Sopitas.com donde todas las noches les presentaremos un cortometraje que seguramente les gustará. Sin embargo, esa no es la idea principal, pues también buscamos dar a conocer el trabajo de aquellos cineastas que por una u otra razón no tienen tanta difusión, pa? pronto y para no echarles tanto choro, queremos que nos muestren sus cortos.

Lo único que debes hacer es enviarnos tu cortometraje a [email protected] para que lo podamos checar y hacerle cancha en esta sección. De igual manera te pedimos que en el cuerpo del correo nos platiques un poco sobre ti y que cuentes la historia detrás del corto que nos vas a compartir. Y si tienes otros trabajos que hayas filmado, tampoco se te olvide mencionarlos; esto solo es un plus, no pienses que es una regla necesaria.

De preferencia y para poder mostrarlo a todos nuestros lectores, te pedimos que tu cortometraje esté disponible en alguna plataforma de video, como Vimeo o YouTube. Pero ojo, si quieres que lo estrenemos en exclusiva en Noches en corto, también podemos platicar al respecto. Así que ya lo saben, si tienen algún que quieran publicar, ¡esta es la oportunidad que estaban esperando!