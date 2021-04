Noches en corto: ‘Two Distant Strangers’ de Travon Free

Noches en corto es una sección de sopitas.com que busca presentarles propuestas de cortometrajes de nuevos talentos y directores no tan reconocidos.

“I can’t breathe“, fueron las últimas palabras de George Floyd antes de morir en manos de un policía. Pero no es un caso aislado. Esas palabras también fueron mencionadas por Derrick Scott, Eric Garner, Byron Williams, Christopher Lowe, Manuel Ellis y Javier Ambler, quienes también murieron tras ser arrestados por la policía en distintos estados en Estados Unidos.

La brutalidad policiaca y el racismo son temas distintos, pero siempre convergen, y cuando lo hacen, resulta fatal para la comunidad afrodescendiente, quienes en los últimos años han declarado que ser negro/a en una sociedad racista como la estadounidense, es una sentencia de muerte.

Por eso la importancia de que se generen conversaciones en torno al racismo y cómo si las autoridades aplican esos preceptos, las comunidades y las minorías marginadas, están destinadas a perder. Y de eso se trata el cortometraje Two Distant Strangers, el cual tiene una nominación al Oscar y se encuentra disponible en Netflix.

Two Distant Strangers

Two Distant Strangers nos presenta a Carter, un diseñador que despierta en el apartamento de una mujer llamada Perri. Cuando abandona el lugar, comienza una pesadilla para Carter en la que se convierte, de manera infinita, en víctima de un policía llamado Merk. Al salir del edificio de Perri, Merk lo acosa, lo hostiga, lo arresta, lo humilla, lo golpea, lo mata.

Cientos de veces Carter despierta en el mismo momento para atravesar distintas situaciones en las que de manera irremediable, pierde la vida por brutalidad policiaca dirigida por el racismo. Two Distant Strangers es una mezcla entre Groundhog Day y Get Out en las que se ponen sobre la mesa un loop infinito en el que intervienen acciones de racismo que, si las ponemos fuera de la ficción, ocurren todo el tiempo.

Acá les dejamos el tráiler de Two Distant Strangers, corto que forma parte de las originales de Netflix para que le echen un ojo completo:

