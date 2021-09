Paul Thomas Anderson es un director que nos lleva a los extremos. Por un lado, esperamos mucho sus películas porque sabemos que serán grandes obras; pero por el otro, tenemos la certeza de que nos van a destrozar el alma. Phantom Thread, su último filme con Daniel Day-Lewis, nos llevó al límite de lo bello y lo trágico.

Por lo que su siguiente película nos tiene bastante emocionados, pero a la vez preocupados. Desde que se anunció, todo se mantuvo en secreto. Poco a poco nos enteramos que Bradley Copper la protagonizaría junto a Alana Haim (de HAIM), Cooper Hoffman (hijo de Philip Seymour Hoffman, colaborador de PTA), Sean Penn, Tom Waits y Benny Safdie.

Luego salieron los rumores del nombre de la película, apuntando a Soggy Bottom. Pero hace apenas una semanas, supimos que el nombre final sería Licorice Pizza. Y ahora, después de tanto tiempo de espera, se ha liberado el primer tráiler oficial.

Licorice Pizza

Escrita y dirigida por Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza es una historia coming-of-age de la década de los 70 que nos presenta a dos adolescentes enamorados. El hijo de Philip Seymour Hoffman, Cooper, interpreta a un joven que es buena persona, pero parece no será nadie en la vida.

Todo cambia cuando conoce a Jon Peters (Bradley), un conocido productor de Hollywood que en la vida real estuvo detrás de películas como A Star is Born, protagonizada aquella vez por Barbra Streisand. Lo gracioso es que sabemos que Bradley Cooper debutó como director con la misma cinta hace un par de años en comapñía de Lady Gaga…

A partir de la amistad que nace entre el protagonista y Peters, es que comienza la historia en la que se involucra con una joven que parece ser mucho más madura y ubicada de él. A partir de la estética del Licorice Pizza, e incluso la dinámica entre un sujeto experimentado y un joven, es imposible no pensar en Boogie Nights. Pero también parece apelar con su protagonista a Punch Drunk Love.

Por acá les dejamos este primer avance de Licorice Pizza, la cual trae de fondo “Life on Mars?” de David Bowie. Lo que la hace aún mejor. ¿Cómo lo ven?

¿Cuándo se estrena?

En resumen, estamos muy emocionadas y emocionados con esta cinta, la cual no tiene una fecha de estreno a nivel mundial, pero en Estados Unidos tendrá un lanzamiento limitado el 26 de noviembre para abrir más salas hasta finales de diciembre. Crucemos los dedos para que llegue a México en esas mismas fechas o poco tiempo después.

Una muy buena noticia es que Paul Thomas Anderson volvió a buscar a Jonny Greenwood, de Radiohead, para trabajar en el score de Licorice Pizza. Como sabemos PTA y Greenwood han colaborado en sus últimos proyectos, y los resultados han sido impresionantes. El score de There Will Be Blood y Phantom Thread, son de los mejores del nuevo milenio y eso es decir poco.

La presencia de Alana Haim es una muy buena sorpresa. Desde hace rato se conocen el director y la banda, e incluso, en 2017 y 2018, PTA dirigió los videos de “Right Now” y “Night So Long”, respectivamente. AQUÍ y AQUÍ se los dejamos.