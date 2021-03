¿Por qué quieren cancelar a Miss Piggy de ‘Los Muppets’?

Vivimos un momento sumamente complejo, lleno de cambios no solo físicos, también de actitud. Desde hace un buen rato, la cultura de la cancelación llegó a nosotros causando opiniones divididas, sobre todo porque muchos no están de acuerdo con que distintos personajes de nuestra infancia paguen los platos rotos por cosas que antes no parecían tan importantes. Y de eso queremos hablarles, pues en esta ocasión la siguiente ‘cancelada’ es Miss Piggy.

Como recordarán, esta marioneta creada por Jim Henson hizo su primera aparición en un especial de televisión del trompetista Herb Albert por ahí de 1974. Pero cuando se estrenó el show de Los Muppets dos años más tarde no solo se convirtió en una de las favoritas del público junto a personajes como Kermit The Frog y más, también se volvió una de las caras más reconocibles e icónicas de esta franquicia hasta nuestros días.

Quieren cancelar a Miss Piggy

En las últimas semanas, en redes sociales están intentando cancelar varios dibujos animados e historias infantiles. Todo comenzó cuando seis libros de Dr. Seuss fueron retirados del mercado por incluir imágenes racistas e insensibles, pero más tarde tocó el turno de Pepe Le Pew de los Looney Tunes, pues lo señalaron por “normalizar la cultura de la violación”. Sin embargo, y aunque ustedes no lo crean, ahora están juzgando a Miss Piggy.

De acuerdo con HITC, todo comenzó cuando el internet de las cosas se le estaba yendo encima al zorrillo francés. Varios usuarios sugirieron que la cerdita de Los Muppets mostraba un comportamiento similar, e incluso Afirmaron que sus acciones hacia Kermit The Frog eran problemáticas y pidieron su cancelación. De hecho, algunos de ellos a través de Twitter citaron algunas situaciones por las cuales consideran esta situación.

¿Qué pasará con ella y ‘Los Muppets’?

“Nunca pensé que vería el día en que Pepe Le Pew fuera cancelado. No puedo esperar a que cancelen a Miss Piggy por abuso físico y emocional hacia Kermit. Ella lo ha estado golpeando con karate desde los años 70, pobrecito”, son solo algunos de los comentarios que se pueden leer sobre este asunto. Y por supuesto que la pregunta del millón es, ¿lograrán que Disney cancele a este personaje? Bueno, pues esa respuesta aún no la tenemos.

El pasado 19 de febrero, Los Muppets llegaron a Disney+. Pero como podrán imaginarse, los espectadores los recibieron con una advertencia, ya que la casa de Micke Mouse había considerado el programa ofensivo. En él mencionan que el programa incluye representaciones negativas y/o maltrato de personas o culturas, además de catalogar a estos estereotipos como erróneos y que hasta el momento lo siguen siendo.

Disney también menciona que en lugar de eliminar este contenido, quieren reconocer su impacto perjudicial, para aprender de él e iniciar una conversación para crear juntos un futuro más inclusivo. Debido a este mensaje, muchos se preguntaron si Miss Piggy y compañía serían los próximos en despedirse, pero por ahora y hasta que no exista un comunicado oficial, todos estos entrañables personajes seguirán dentro de la plataforma de streaming.