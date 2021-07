Que comience el juego: ¿Quién es quién en ‘Space Jam: A New Legacy’?

¡Por fin! Luego de un largo rato de espera, ya podremos ver Space Jam: A New Legacy y la emoción se siente. Y no es para menos si tomamos en cuenta que debieron pasar 25 años para que la secuela de la franquicia llegará a nuestras vidas. Pero bueno, como dicen por ahí, “no hay plazo que no se cumple” y el momento llegó.

Una vez más, los entrañables personajes de los Looney Tunes volverán a pisar la duela y lo harán para ayudar a LeBron James, quien debe rescatar a su hijo y de paso, frenar las siniestras intenciones de una Inteligencia Artificial que quiere hacer de las suyas. Por supuesto, nuestros divertidos héroes y la estrella de la NBA no la tendrán nada fácil.

‘Space Jam: A New Legacy’ viene con todo y elenco de lujo

Aún cuando han pasado más de 20 años desde su estreno, la primera cinta de Space Jam nos sigue volando la cabeza. Y es que, si somos honestos, ver al tremendo ídolo que es Michael Jordan a lado de Bugs Bunny y compañía es una de esas cosas que solo el cine -y desde luego, Warner Bros- podía conjuntar.

Y así de emocionante como fue aquella entrega, A New Legacy (‘Una nueva era’ en Latinoamérica) parece tener todos los ingredientes para repetir y llevar la fórmula a otro nivel. Ahora, LeBron James es la figura que se embarcará en un juego de proporciones épicas donde, de la mano de los Looney Tunes, reformará el Tune Squad intentará frenar al temible y poderoso Goon Squad, los campeones invictos de un universo digital de locura.

Pero a todo esto… ¿quiénes son los miembros de ese equipo? ¿Quién los lidera? ¿A quién escucharemos dándole voz a nuestros queridos personajes animados? Pues no le busquen más que a continuación repasaremos al elenco de Space Jam: A New Legacy.

LeBron James

Comencemos con el Tune Squad y la máxima figura del momento…. Si en los 90, Warner Bros tiró la casa por la ventana llevando a Michael Jordan a la pantalla grande, para la secuela de Space Jam el asunto no sería diferente. Así que se trajeron al mero mero, a la figura, a una de las estrellas más brillantes del baloncesto de los últimos años que, sin duda, ya tiene un lugar asegurado en el olimpo del deporte ráfaga.

El icónico LeBron James, actual jugador de los Lakers, es nuestro protagonista en Space Jam: A New Legacy. Como es bien sabido, se interpretará a sí mismo y será el héroe que comande al equipo de los Looney Tunes en este peligroso y emocionante encuentro. La versión joven del basquetbolista será interpretada por el actor Alex Huerta.

Zendaya como Lola Bunny

La popular actriz de Euphoria y de la nueva trilogía de Spider-Man suma un proyecto más a su currículo, pero esta vez como parte de un elenco vocal. La ganadora del Emmy prestará su voz para darle vida a la siempre competitiva Lola Bunny. Esta no será su primera incursión en este ámbito pues anteriormente, prestó su voz para películas infantiles como Duck Duck Goose y Smallfoot.

Jeff Bergman como Bugs Bunny, Silvestre y más personajes

Para los clavados del doblaje y aquellos que ven la película en su idioma original les alegrará saber que Jeff Bergman regresará para cubrir la voz de nuestro conejo favorito, Bugs Bunny. Para entender el valor de este hombre dentro de la franquicia de los Looney Tunes, hay que mencionar que él fue el primero que sustituyó al legendario Mel Blanc (la voz de las primera animaciones) tras su fallecimiento como actor de doblaje del icónico personaje emblema de WB.

Eso sí, aunque Jeff no participó en la primera entrega de Space Jam, ahora sí lo hará en A New Legacy y lo hará con varios personajes como Silvestre y Sam Bigotes. Para el doblaje latino, está confirmado Alfonso Obregón, quien prestó su voz para la entrega de 1996 y que, entre otras cosas, es reconocido como la voz latina del mismísimo Shrek.

Sonequa Martin-Green como Kamiyah James

Para Space Jam: A New Legacy, LeBron James estará respaldado por su familia, peeero no sus verdaderos seres queridos. En ese sentido, la actriz Sonequa Martin-Green, a quien recordarás por sus apariciones como Sasha Williams en The Walking Dead, interpretará a la esposa del basquetbolista (en una interpretación basada en Savannah James, pareja real del deportista de la NBA).

Cedric Joe como Dominic “Dom” James

El joven Cedric Joe hará el papel del hijo de LeBron James, Dom (basado en su hijo menor en la vida real, Bryce James). En esta aventura, el chico no lleva un relación precisamente muy estrecha que su padre pues él quiere ser desarrollador de videojuegos, rechazando seguir los pasos del basquetbolista. Dom será raptado por el enemigo virtual de la historia y partir de aquí, comenzará la misión y el juego.

Aquí va el Goon Squad: Don Cheadle como Al-G Rhythm

Veamos ahora quienes serán los antagonistas de la historia. Para Space Jam: A New Legacy, Don Cheadle será el villano principal conocido como Al-G Rhythm. Él es una inteligencia artificial bastante quisquillosa y descontenta que planea dominar el Servidor-verso de Warner 3000 y que, entre otras cosas, desea robar la identidad del deportista.

Su nombre es un juego de palabras de ‘algortimo’ en inglés. A su disposición tendrá al Goon Squad para hacerle frente a LeBron y al equipo de los Looney Tunes.

Klay Thompson como Wet-Fire

¿Recuerdas que en la primera película de Space Jam los Monstars robaron su habilidad a algunos basquetbolistas profesionales? Bueno, por acá pasará algo similar con el Goon Squad pero no te diremos cómo obtienen sus habilidad parca no spoilearte jiji .

En ese sentido, uno de los miembros del nuevo equipo antagonista será Wet-Fire, quien recibe la voz del legendario Klay Thompson, una de las actuales estrellas de los Golden State Warriors. La parte de su nombre ‘wet’ en el personaje, es una alusión al apodo que recibe junto a su compañero de equipo Stephen Curry como The Splash Brothers.

Anthony Davis como The Brow

Más estrellas se suman al Goon Squad. Anthony Davis, el imponente ala-pívot de los Lakers presta su voz para el personaje de The Brow, un jugador con alas y con una ceja bastante marcada (de donde recibe su apodo) que se parece mucho físicamente a Davis.

Damian Lillard como Chronos

El base de los Portland Trail Blazers también forma parte del poderoso y temido Goon Squad como Chronos, cuya especialidad es la rapidez en la duela y cuyo nombre lo toma al dios griego del tiempo, esto como un juego de palabras referente al apodo del basquetbolista -“Dame Time”-.

Diana Taurasi como White Mamba

La legendaria Diana Taurasi, considerada por muchos como una de las mejores y más importantes basquetbolistas de todos los tiempos en la rama femenil de la NBA, le hará honor a su apodo en el ámbito profesional interpretando a “White Mamba” en Space Jam: A New Legacy. Dato anecdótico: su apodo es una referencia a Black Mamba, el mote con el que el mundo del basquetbol conocía a Kobe Bryant.

Nneka Ogwumike como Arachnneka

La estrella nigeriano-americana de Los Ángeles Sparks, Nneka Ogwuimike, completa el Goon Squad con su personaje como Arachnneka, nombre que hace referencia a la forma arácnida de su personaje. Sin duda, sus ocho brazos le complicarán la vida a LeBron y al Tune Squad a la hora de intentar encestar el balón.