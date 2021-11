¿Quién fue Oppenheimer y de qué va la película de Christopher Nolan?

Desde hace algunos días ha surgido un montón de información sobre el nuevo proyecto que trae en puerta el gran Christopher Nolan. Luego de varios años trabajando mano a mano con Warner Bros. Pictures, el cineasta llegó a un acuerdo con Universal Pictures para trabajar en varias producciones, siendo la primera de ellas una cinta sobre Oppenheimer (ACÁ los detalles). Pero además de emocionarnos por esto, el elenco que está armando tiene por el momento a nombres chonchos de la industria cinematográfica.

Para que se den una idea, hasta el momento está confirmado como protagonista ni más ni menos que Cillian Murphy, quien vuelve a trabajar con Nolan desde su participación en algunas cintas importantes de su filmografía, como Batman Begins, Inception y Dunkirk. Pero además de él, hay otros actores increíbles que estarían en la mente del cineasta para aparecer, como Robert Downey Jr. Matt Damon y Emily Blunt. Para no hacerles el cuento más largo, tiene a pura estrella clase A de Hollywood.

La historia de Oppenheimer es igual de interesante que la cinta de Nolan

Sin embargo, más allá de lo interesante que suena el reparto que Christopher Nolan está armando para la película, la historia de Oppenheimer es aún más cautivadora de lo que parece, está a la par de este proyecto. Estamos hablando de uno de los científicos más importantes de la humanidad, que sin saberlo y mucho menos permitirlo, el trabajo que realizó durante años se convirtió en una de las armas más mortíferas que la humanidad haya conocido. Aquí les contaremos un poco sobre él.

Julius Robert Oppenheimer nació el 22 de abril de 1904 en Nueva York, Estados Unidos. Desde muy pequeño demostró ser un estudiante muy versátil, pues destacaba por igual en la ciencia y el arte, pero decidió que su camino era estar en los laboratorios. Tanto así que logró entrar a la Universidad de Harvard, donde a pesar de retrasarse por un problema de colitis, en 1925 se graduó en tres años de la carrera de Química con los máximos honores de esta institución.

Durante sus estudios en Harvard se interesó por la física experimental, es por eso que para 1927 y gracias a la invitación del físico, Max Born, Oppenheimer se doctoró en esta rama por la Universidad de Gotinga, Alemania. En este lugar conoció a otras figuras importantes de la ciencia, como Paul Dirac y Niels Bohr, pero luego de su gira por distintas escuelas en Leiden y Zurich, regresó a Estados Unidos para dar clases de física en la Universidad de Berkeley y en el California Institute of Technology.

Su postura política y acercamiento a la guerra

En sus días como académico, J. Robert Oppenheimer centró su enseñanza y atención en los procesos energéticos de las partículas subatómicas, así como los electrones, positrones y rayos cósmicos. Sin embargo, en aquel momento en todo el mundo sucedieron cambios políticos y sociales que afectaron a miles de personas. El científico estaba preocupado por el auge del nazismo en Alemania, es por eso que comenzó a involucrarse activamente en distintos movimientos.

Pero además de Hitler, también se llegó a pronunciar sobre la dictadura por parte de Francisco Franco tras el estallido de la guerra civil española en 1936. Un año después y tras heredar la enorme fortuna que su padre le dejó, Oppenheimer utilizó parte del dinero en financiar distintas organizaciones antifascistas. A pesar de que seguía las ideas de Stalin, no estuvo de acuerdo con la postura de los científicos rusos de ayudarlo en su plan por hacer crecer la Unión Soviética, es por eso que se deslindó del comunismo.

El proyecto Manhattan y la bomba atómica

Luego del estallido de la Segunda Guerra Mundial, distintos colegas de J. Robert Oppenheimer como el mismísimo Albert Einstein y Leo Szilard advirtieron sobre el enorme peligro que significaba que Hitler y la Alemania nazi consiguieran crear una bomba atómica. Ante esta situación, se dedicó a investigar día y noche sobre el proceso de obtención del uranio-235 (componente importante para una arma de esta magnitud), así como calculaba la masa crítica de uranio necesaria para colocarla en la bomba.

Para 1942 se integró al Proyecto Manhattan, destinado a gestionar la investigación y el desarrollo por parte de científicos británicos y estadounidenses de la energía nuclear con fines militares. La sede central, el laboratorio secreto de Los Álamos, en Nuevo México, fue elegida por el propio Oppenheimer y fue ahí donde se hicieron las primeras pruebas de lo que más tarde la humanidad conocería como la bomba atómica. Sin embargo, quizá no estaban enterados de lo que acababan de crear.

Tras el éxito de las pruebas, el 6 de agosto de 1945, la bomba de uranio Little Boy fue lanzada sobre la ciudad de Hiroshima, Japón. Tres días después, la bomba de plutonio Fat Man se lanzó sobre Nagasaki. Ambas bombas mataron a centenares de miles de civiles instantáneamente y a muchos más en los días y meses siguientes. Pero luego de esto y al conocer los estragos de lo que sucedió, Robert Oppenheimer renunció como director del proyecto, aunque nunca se arrepintió de lo que hizo.

La vida de Oppenhaimer después de la bomba atómica

Dos años después fue elegido presidente de la Comisión para la Energía Atómica estadounidense, cargo que ejerció hasta 1952. Un año más tarde, debido a su antiguo vínculo con los comunistas, fue víctima de la ‘caza de brujas’ del senador Joseph McCarthy y lo destituyeron de la presidencia de la Comisión. Los últimos años de su vida los dedicó a la reflexión sobre los problemas surgidos de la relación entre la ciencia y la sociedad hasta que finalmente el 18 de febrero de 1967, Oppenheimer murió a los 62 años a causa del cáncer de pulmón.

La película que Christopher Nolan está desarrollando se basará en el libro ganador del Pullitzer, American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer. Esta historia nos mostrará una parte de la vida de dicho científico que no se conocí, sobre todo considerando la repercusión personal que tuvo que lo consideraran uno de los padres de la bomba atómica. La cinta iniciará producción en 2022 y se espera que se estrene el 21 de junio de 2023.