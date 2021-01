The story continues... ¡Se confirma el regreso de ‘Sex and the City’ por HBO Max!

Que todos los amantes de Sex And The City levanten la mano y confirmen que esta noticia los llena de una felicidad tan pero tan indescriptible, que no pueden dejar de agitar las manos de un lado a otro… ¡Ya está confirmado el regreso de la serie a través de HBO Max!

Sí, sí, ya se venía especulando desde diciembre que la memorable historia de las chicas neoyorquinas más conocidas de la televisión podía tener un reboot, sin embargo, fue hasta este fin de semana cuando tanto la plataforma como las protagonistas de esta legendaria serie confirmaron el suceso (porque no se le puede llamar de otra manera) en sus respectivas redes sociales.

El video que confirma el regreso de ‘Sex And The City’

Así es, tanto Sarah Jessica Parker, como Cynthia Nixon y Kristin Davis (las inolvidables Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes y Charlotte York) compartieron en sus redes sociales un video donde vemos fragmentos de la típica vida cotidiana de Nueva York mientras una máquina de escribir nos deja conocer el nombre que llevará este nuevo proyecto: “And Just Like That”.

Y sí, al final del breve video aparece esa frase que todos los fans de Sex And The City esperaban leer algún día con muchas ansías: “The story continues…” (¡La historia continúa!).

“Todo es posible. Esto es Nueva York”, escribió Cinthya Nixon en su cuenta de Twitter, mientras que Sarah Jessica Parker expresó un mensaje que nos llenó un poquito más de nostalgia porque todos nos preguntábamos los mismo que ella: “No podía evitar preguntarme… ¿Dónde están ahora?”.

Kim Cattrall no volverá…

Eso sí, la única mala noticia de todo esto es que, según información de Deadline, ya es un hecho que Kim Cattrall no regresará para interpretar a Samantha Jones. Por ahora se sabe que nadie tomaría su lugar, pues está previsto que la nueva Sex And The City nos cuente cómo viven ahora las tres protagonistas.

“Crecí con estos personajes y no puedo esperar a ver cómo ha evolucionado su historia en este nuevo capítulo, con la honestidad, la conmoción, el humor y la ciudad amada que siempre los ha definido”, declaró Sarah Aubrey, jefa de Contenido en HBO Max.

Por ahora está confirmado que esta nueva etapa de Sex And The City será un proyecto limitado a 10 episodios, pero quién sabe, en una de esas tiene mucho éxito y deciden que la historia continúe, continúe y conitnué…