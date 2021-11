‘The Hand of God’ de Sorrentino: El impacto de Maradona a su llegada al Napoli

“Si Diego no llega al Napoli, me mato“, le dice Alfredo a su sobrino Fabietto Schisa en The Hand of God de Paolo Sorrentino. Y lo dice en serio. Si los rumores del fichaje de Diego Armando Maradona para el SSC Napoli no son ciertos, toda una ciudad caerá en la desesperación al grado de que un buen hombre –abogado de profesión– se quitará la vida.

Las expectativas son tan grandes, que Fabietto prefiere que Maradona llegue al Napoli que hacerle el amor a la mujer más hermosa del mundo: la tía Patrizia. Sin embargo, para suerte de Alfredo (y Patrizia), Maradona fue fichado al Napoli la madrugada del 30 de junio de 1984.

El presidente del club obtuvo un enorme préstamo del banco italiano. Y el resto, tanto en la ficción de Sorrentino como en la realidad, es historia conocida. Maradona debutó en julio de ese mismo año y ayudó a que un equipo que estaba al borde del descenso, se hiciera el campeón definitivo de Italia.

Desde su llegada y con una nueva plantilla, Maradona le dio al Napoli dos Scudettos, una Copa de Italia, una Supercopa de Italia y la codiciada Copa UEFA. Maradona no era un jugador, era un Dios. Para que se den una idea, en la zona de Soccavo en Nápoles, en la semana del arrivo de Maradona, más de 200 niños fueron bautizados como “Diego Armando” (vía El Gráfico, mayo 2004). Y se ha corrido el rumor de que además del nombre de Diego, las niñas recibieron el nombre de Diega.

La mano de Dios y el gol del siglo

Dos años después de su llegada al equipo napolitano, el astro argentino se fue a la Copa Mundial de la FIFA México 1986, llegando a los cuartos de final contra Inglaterra. Italia, que no tenía ni vela en el entierro, estaba pegada al monitor viendo a Maradona en el Estadio Azteca pelearse los goles con sus enemigos políticos.

Cuando Diego anota con la mano, Italia aplaude más que Argentina. “Es un acto político“, dice el tío Alfredo extasiado por el momento. Unos años antes, en el 82, los ingleses y los argentinos se fueron a la guerra de las Malvinas. La mano de Diego, la mano de Dios, la mano del gol, se convirtió en una declaración política, social y cultural de todos menos del mismo Maradona.

Y eso no es todo. Mientras todas y todos seguían peleando la validez del gol, Maradona se llevó a medio equipo a toda velocidad, con el balón como si fuera una extensión de sus pies, y metió “el gol del siglo”. Inglaterra contra Argentina en México 86, es quizá el partido más famoso de todos los tiempos.

Ese encuentro le dio a Diego Armando Maradona un estatus que se potenció en Italia, específicamente en Nápoles, de divino. Sorrentino, como buen napolitano, cree que Maradona es el mejor jugador de todos los tiempos. Tan lo cree, que le puso así a su más reciente película: È stata la mano di Dio (The Hand of God/Fue la mano de Dios).

The Hand of God

Después de casi 6 años de ausencia, Sorrentino vuelve al cine con una película que los medios dicen es su más personal. Pero no. Todas las películas de Sorrentino son extremadamente personales, la diferencia entre todas esas y The Hand of God, es que aquí revela los detalles más oscuros y graciosos de su familia napolitana, entre ellos, su amor por Maradona.

La película sigue a Fabietto Schisa, un adolescente napolitano que vive con su hermano Marchino (aspirante a actor), y sus padres Saverio y Maria. Tienen una vida cómoda gracias al empleo de su papá en el banco y la dinámica familiar de unión marcada por Patrizia, hermana de Maria y deseada por todos los hombres.

La película, entre algunos temas personales y familiares de los Schisa, se divide entre dos eventos importantes en la vida del protagonista. La primera es la llegada de Mardona al Napoli. Y la segunda, una tragedia familiar que marca la pérdida de algunos personajes. La película no recibe el nombre de Fue la mano de Dios de manera simbólica, sino para representar la idiosincracia de la Italia de los 80.

Cada partido de Maradona en el equipo italiano, era un evento de alta importancia, y hubiera gol o no con o sin la mano, definía los eventos de las y los aficionados. En el caso de Fabietto, fue la presencia de Maradona, o mejor dicho el Dios, el que lo salva de un evento trágico…

El regreso de Sorrentino

Sorrentino, como platicábamos, está de regreso este 2021 después de su paso por la televisión con The Young Pope y The New Pope de 2016 y 2019, respectivamente. Si bien estas dos producciones protagonizadas por Jude Law y John Malkovich fueron exitosas entre la crítica (sí son sensacionales), extrañábamos al Sorrentino de la pantalla grande.

Por lo que su vuelta al cine es aún más importante cuando vemos que sus últimos proyectos han sido dos de los más grandes de su carrera: Youth de 2015 y La grande belleza de 2013. Esta última le dio a Italia otro premio Oscar en la categoría de Mejor Película Extranjera haciendo mancuerna con Toni Servillo, quien repite colaboración en The Hand of God como el entusiasta e infiel de Saverio.

The Hand of God representará a Italia en los premios Oscar de 2022 y las probabilidades de llevarse la estatuilla son bastantes (como buena costumbre italiana). La película se estrenará en el catálogo de Netflix el próximo 15 de diciembre de 2021.