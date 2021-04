The Mosquito Coast: La nueva serie de Apple TV+ con Justin Theroux que te obsesionará

Intensa, misteriosa y muy entretenida. ‘The Mosquito Coast’ es una de las series más esperadas de Apple TV+ y podemos decir que su primera temporada no decepciona en lo absoluto.

Estamos hablando de una serie que nace de la aclamada novela publicada por Paul Theroux en 1981 y que años después, fue llevada a la pantalla grande en una cinta protagonizada por Harrison Ford. Sin embargo, la serie no es un remake de la película, sino una nueva adaptación e interpretación del libro; un proyecto liderado por un especialista del suspenso, como lo es Neil Cross, quien ha trabajado en franquicias como Luther o Dr. Who, y que se arropa ni más ni menos que por un ensamble de especialistas como Ruppert Wyatt (“Rise Of The Planet Of The Apes”), la mexicana Natalia Beristain, y por supuesto, Justin Theroux quien es el encargado de dar vida a Allie Fox y coincidentemente, es sobrino en la vida real de Paul Theroux, creador de The Mosquito Coast.

Pero ¿de qué va? A simple vista, la semblanza nos dice que Allie Fox es un un inventor brillante e idealista que busca huir del gobierno de Estados Unidos, pero en realidad, es más un radical que muy pronto se convierte en un fugitivo que emprende una emocionante huida junto a su familia por la frontera de Estados Unidos hasta adentrarse en nuestro país.

“Hay un profundo y total anti-autoritarismo en la personalidad de ‘Allie’, y algo me dijo que ese problema con la autoridad, no era una fase pasajera en mi vida”, nos cuenta Neil Cross en una conferencia desde Estados Unidos mientras pone los toques finales a los últimos episodios de The Mosquito Coast, “Ese personaje, hizo que notara tantas cosas de mí en la etapa de mi adolescencia, que no fue hasta que lo leí por ahí de la tercera vez cuando tenía 20 años, que se me ocurrió que Ali también era un monstruo, o tal vez incluso principalmente un monstruo dentro del libro”.

Pero más que un “monstruo”, Allie Fox es una especie de antihéroe parecido más a lo logrado por Walter White en ‘Breaking Bad’ o Marty Byrde en ‘Ozark’, y que al igual que como sucede en estas aclamadas series, termina por involucrar directa o indirectamente a toda su familia. Vaya, son esos tipos de personajes, que cegados por sus convicciones, terminan por ser más líderes de una banda de delincuentes que padres de familia y explorar estas relaciones es un punto importante para ‘The Mosquito Coast’, según cuenta Neil Cross:

“Tengo un problema con la autoridad, tengo un problema con que me digan qué hacer y de cierta forma, creo que en el programa, todos los personajes principales son un medio por el cual exploramos las relaciones de poder en la naturaleza, de cómo una persona busca controlar o dominar a otra, ya sea física, mental o emocionalmente. La verdad es que, me avergonzaba un poco hablar de cosas y de esos temas, porque me hace sonar como si fuera un buen escritor, me hace parecer como si estuviera creciendo. Pero sí, eso es algo muy importante para mí.”

Además de Justin Theroux, el reparto de ‘The Mosquito Coast’ lo complementa Melissa George quién da vida a la esposa de Allie, Margot Fox, que en el libro escrito hace más de cuarenta años, es un personaje un tanto conservador, pero en la serie tiene un rol muy importante, convirtiéndose en uno de los personajes principales de este thriller, y podríamos decir que juega un papel clave para lograr que todo suceda, algo que rápidamente refuta la propia Melissa George:

“Bueno, también puede hacer que nada suceda para mantener a salvo a sus hijos. Es decir, ella es tan protagonista como lo son Bonnie y Clyde. No hay un Bonnie sin un Clyde. Van juntos, pero no pueden vivir juntos, y tampoco pueden vivir el uno sin el otro. Y creo que eso es lo hermoso de esta versión de ‘The Mosquito Coast’. Sobre todo en el papel de Margo, definitivamente es ella quien tiene la voz de la familia. Y ella, permite que se armen grandes conflictos, porque todas estas ideas, no sólo se le ocurren a Allie Fox”.

‘La Costa de los Mosquitos’, como se llama en español, es un thriller que nos lleva por diversos niveles de narración y de suspenso dividido en siete capítulos, uno de ellos dirigido por la mexicana Natalia Beristain, quién terminó por convertirse en una una pieza importante para toda la producción, según Neil Cross:

“Yo amo a Natalia, está inscrita en del ADN del programa, pues no sólo es capaz de dirigir la serie en términos de producción, sino que tiene una inteligencia aguda y un gran sentido no solo para perfeccionar los tipos de encuadre con o sin movimiento, sino que también para descifrar la psicología de los personajes e incluso, la psicología de los actores”.

‘The Mosquito Coast’ es una serie intensa, frenética y que tiene todo para convertirse en nuestra nueva obsesión televisiva, a través de Apple TV+. El viaje comienza aquí, y las distintas fases de la historia nos llevarán a conocer lo mejor y lo peor de la frontera con México, donde se abre un nuevo capítulo.

‘The Mosquito Coast’ se estrena este viernes 30 de Abril y posteriormente, se liberará un episodio cada la semana.