¡¿Qué?! Todd Phillips regresaría como director y guionista en la secuela de ‘Joker’

Aún no ha sido confirmada oficialmente por los estudios Warner Bros., pero podemos decir que la secuela de ‘Joker’ ya es considerada un hecho por muchos de los fans y seguidores del Universo de DC., quienes ahora deben estar emocionados al saber que Todd Phillips regresaría como director y guionista de la continuación en la vida de Arthur Fleck.

De acuerdo con un articulo de The Hollywood Reporter, Phillips podría ya contar con un contrato para la segunda parte de ‘Joker‘, o al menos eso es lo que sugiere el hecho de que el cineasta se encuentre en la lista de clientes de Warren Dern, de la firma Sloane Offer Weber & Dern, quien menciona a Todd como el responsable de la continuación de la cinta estrenada en 2019.

Se dice que habrá parte 2 de ‘Joker’, pero no se sabe si con Joaquin Phoenix

Aunque por ahora todo se maneja en “supuestos”, muchos fans de la cinta ya se preguntan si en esta segunda parte participarán Scott Silver, quien co-escribió el guión de la cinta, así como Joaquin Phoenix, quien interpreta al payaso con el sueño frustrado de ser comediante. Un papel que le hizo ganar la categoría de ‘Mejor Actor’ en los premios Oscar de 2020.

‘Joker’ cuenta la historia y orígenes del villano más famoso de Batman, sin embargo, lo hace desde una narrativa más apegada a la psicología y sin tener una relación directa con otros productos cinematográficos del universo de DC Comics. A pesar de eso, el final de la cinta da pie a una continuación que varios ya se imaginan venir.

Aunque seguramente será un “sí” por parte de la Warner Bros.

A pesar de que los fans no dudarían en seguir la secuela de ‘Joker’, Todd Phillips ha sido muy hermético sobre su participación en este proyecto (que aún no es anunciado). Lo que sí no dudamos es que la Warner Bros. se niegue a realizarla, pues Joker ha sido una de sus cintas más taquilleras y galardonadas en los últimos años.

La verdad estaría interesante ver qué fue de Arthur Fleck después de que entró al manicomio de Arkham, pues como recordarán la cinta finaliza con el personaje de Joaquin Phoenix –quien incluso es considerado el mejor Joker después de Heath Ledger– saliendo de la sala de terapia mientras deja un rastro de sangre. ¿Les interesaría ver una segunda parte de ‘Joker’?