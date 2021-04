Checa el tráiler de ‘The Mosquito Coast’, la serie de AppleTV+ filmada en México

En estos tiempos donde buscamos entretenernos con cualquier cosa, las plataformas de streaming son la opción favorita de muchos. A lo largo de estos últimos meses, se han puesto las pilas para presentarnos serie y películas que nos mantengan al filo del sillón. Una de ellas es Apple TV+, que así como lo hizo en 2020, este año seguirá estrenando producciones espectaculares y que prometen volarnos la cabeza, como el caso de The Mosquito Coast.

Hace ya un buen rato, el servicio de la manzanita anunció con bombo y platillo que estaba trabajando en una nueva adaptación de esta historia que vimos en 1986 junto a Harrison Ford y basada en el libro de Paul Theroux. Como dato curioso, este proyecto lo desarrollaron junto al autor y su sobrino, ni más ni menos que Justin Theroux, actor que hemos visto en Inland Empire y Mullholland Drive de David Lynch, y otras cintas de Hollywood.

Por fin tenemos el tráiler de ‘The Mosquito Coast’

Poco a poco, Apple TV+ fue soltando detalles sobre The Mosquito Coast. Para empezar, reveló que en esta ocasión en lugar de manejarla como una película, la traerán de vuelta en 2021 como una serie de televisión, aunque además de eso también anunciaron que el propio Justin Theroux interpretaría el papel principal, Allie Fox. Sin embargo, después de muchas expectativas, por fin tenemos el tráiler oficial y podemos decirles que se ve increíble.

En esta producción seguiremos –como ya lo comentábamos– a Allie. Él es un verdadero rebelde que junto a su esposa, decide emprender una aventura llevándose muy lejos a sus hijos, en el que cruzará México y otros países hasta llegar a la Costa de Mosquitos, ubicada muy cerca de las costas de Nicaragua y Honduras. Pero mientras viajan y sin saberlo, expondrá a su familia a muchos más peligros que nunca antes.

A lo largo de los capítulos y en cada momento de su aventura, veremos cómo cada uno de los integrantes se encuentran con amenazas crecientes y con opciones morales cada vez más intensas de las que no hay vuelta atrás. Un montón de drama e intensidad no espera en esta producción, que como podrán darse cuenta, tiene algunas partes filmadas específicamente en nuestro país, así que seguramente nos enseñarán postales espectaculares.

La nueva versión de The Mosquito Coast protagonizada por Justin Theroux se estrenará en exclusiva el próximo 30 de abril por Apple TV+. Pero mientras aguantamos a que ese día llegue y para emocionarlos aún más, chequen a continuación el tráiler oficial de esta serie: