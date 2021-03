Todo se terminó: Acá les dejamos las mejores reacciones al final de ‘WandaVision’

Dicen por ahí que no hay plazo que no se cumpla, es por eso que este 5 de marzo el internet de las cosas anda sumamente triste porque se terminó WandaVision. Cada viernes, Disney+ nos mantenía al filo del sillón con esta serie que por supuesto, vino a cambiar no solo los conceptos a los que nos tenía acostumbrados Marvel Studios, también para revolucionar por completo el universo de sus superhéroes y abrir paso a una nueva fase.

La historia de Wanda Maximoff y Vision, y el tributo a las sitcoms más famosas de la televisión estadounidense nos dejó con la boca abierta, sobre todo porque jamás pasó por nuestras mentes ver a estos dos grandes personajes llevando una vida tranquila en los suburbios como un matrimonio cualquiera. Sin embargo, esta producción llegó para demostrarnos que a pesar de tantas películas, aún tienen un montón de sorpresas para nosotros.

‘WandaVision’ llega a su fin

Como recordarán, en el capítulo anterior de WandaVision viajamos al pasado para conocer más sobre la vida de la hechicera más poderosa de Marvel. Además de repasar cómo fue su infancia en Sokovia y cómo fue que terminó adquiriendo poderes gracias a los experimentos que Hydra hizo con la Gema de la mente. También nos contaron qué pasó con ella después de los acontecimientos de Avengers: Endgame y la muerte de su querido androide.

Pero más allá de mostrarnos por qué creó toda esta ilusión en Westview dentro de sitcoms, Agnes –quien ya sabemos que es la poderosa bruja Agatha Harkness–, nos reveló un par de secretos un tanto escondidos, pero sobre todo le dijo a Wanda que ella era Scarlet Witch. Por supuesto que las expectativas por el último episodio de la serie estaban por los cielos, y podemos decirles a grandes rasgos que no decepcionaron con este cierre.

También puedes leer: ¿QUÉ PASARÁ CON VISION? ASÍ REACCIONÓ EL INTERNET AL OCTAVO EPISODIO DE ‘WANDAVISION’

Aunque nos encantaría contarles todo lo que sucedió en el capítulo final de WandaVision (sin spoilers y toda la cosa), lo único que podemos mencionarles es que concluyó con broche de oro esta historia entrañable, pero sobre todo –y como en cualquier producción de Marvel Studios– dejó un montón de preguntas sin resolver sobre el futuro de algunos personajes que sin duda, serán importantes para las próximas series y películas.

*Por cierto, en los últimos dos episodios comenzaron a aparecer en la serie escenas poscréditos, y por supuesto que en este no es la excepción. Pero… pongan mucha atención, porque en esta ocasión hay dos escenas con Monica Rambeau y Wanda que les volarán la cabeza.

El internet de las cosas anda triste porque se terminó

Y claro que tratándose del final de WandaVision, que cada viernes andaba en tendencia en redes sociales como Twitter, el internet andaba al tiro para comentar sus impresiones y todo lo que sucedió en el último episodio de la serie. Pero más allá de soltar spoilers y lo que vimos, muchos están tristes porque se acabó, y sobre todo porque destrozaron un montón de teorías que los fans querían ver en la pantalla chica, aunque hubo quien sí le atinó.

Mejor no les contamos más, acá les dejamos lo que anda diciendo la gente sobre el cierre de esta historia que sin duda, vino para revolucionar el universo cinematográfico de Marvel y a dejar muchas posibilidades en el aire:

#WandaVisionFinale

Los viernes ya no seran lo mismo pic.twitter.com/G5LMe0aLia — Ani (@AniCg17) March 5, 2021

-¿Y qué tal estuvo #WandaVisionFinale ?

Automáticamente yo: pic.twitter.com/afkFYaj7yS — TONY EL MÁS 360 (@Tony12Eduardo) March 5, 2021

acabo de ver el último cap y me siento rota, seca y con muchas dudas, no sé como le va a hacer marvel para pagarme la terapia #WandaVisionFinalepic.twitter.com/DyuyK63jX0 — mafst91; wv spoilers (@ohmychlmet) March 5, 2021

“¿Y cómo estuvo el final de WandaVision?” Me: #WandaVisionFinalepic.twitter.com/mGiCY5VH2l — Tefi con H ⎊ 💚🍒 | snk y wv spoilers (@StephiS7) March 5, 2021

#WandaVisionFinale

Y sí. Si te alimentás de puras teorías absurdas basadas en tus espectativas irreales, obvio que te va a decepcionar el final. Los fans se encargaron solos de arruinarse la experiencia.

Gran serie que cumple con su cometido y nos da un final desgarrador. pic.twitter.com/xWcJ7LfQ6e — Boster Call Saul (ex carlos tevez fan account) (@axelotl24) March 5, 2021

Se acabó. Realmente lo mejor que hizo Marvel en muchos años.

Con esta serie Wanda se ha vuelto unos de mis personajes favoritos del MCU. Quiero que ella sea la protagonista de la fase 4. (Por cierto, hay 2 finales después de los títulos)#WandaVisionFinale pic.twitter.com/GRop03KHcG — The MangaLorian (@MangaLord81) March 5, 2021

Llegué tarde al trabajo por ver el último episodio de #WandaVisionFinale pic.twitter.com/9iCGMvklP3 — Juanluca berti (@juanluca33) March 5, 2021

Ya vi el #WandaVisionFinale y aunque vi muchas teorías de los giros que podía tomar, que obviamente no pasaron! la serie tiene un 10/10 pic.twitter.com/XekMoBeSrn — Sam😬 (@samuelsoto00) March 5, 2021