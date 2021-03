Wong Kar-wai llega a la Cineteca y a MUBI con 7 de sus clásicos restaurados

La historia del cine la han escrito mujeres y hombres que durante poco más de 100 años nos han presentado historias que nos han impactado de diferentes maneras. Cada director tiene su propia idea de lo que quiere contarnos a través de sus películas, aunque hay quienes son más ambiciosos y van más allá para dejar con el ojo cuadrado a quienes ven su trabajo en la pantalla grande, como el caso de Wong Kar-wai.

Desde finales de los años 80, este cineasta hongkonés le ha presentado al mundo cintas espectaculares. Dentro de la industria cinematográfica es reconocido por su estilo, con filmes visualmente únicos y estilizados donde nos muestra su visión casi poética de la vida, así como del amor, el drama y el erotismo. Gracias a su trabajo, se ha ganado premios como mejor director del Festival Internacional de Cine de Cannes y un montón de fans.

Wong Kar-wai restaurá sus propias películas

Además de ser un gran director, Wong Kar-wai es un fanático del séptimo arte. Es por eso que dedicó cinco años de su vida a restaurar en la mejor calidad algunas de sus obras maestras, pero no lo hizo solamente para echárselas en la comodidad de su casa. De hecho, la idea de todo esto es que aquellos que disfrutan de sus películas puedan apreciarlas como se debe, y afortunadamente podremos verlas muy pronto.

Resulta que MUBI en alianza con Pimienta Films estrenará en México una retrospectiva sobre el cineasta llamada Amor. El cine de Wong Kar-wai. Se trata de una colección de siete cintas que lanzarán totalmente remasterizadas y en calidad 4K, y en la que tenemos joyas como In the Mood for Love (2000), 2046 (2004), Chungking Express (1994), Fallen Angels (1995), Happy Together (1997), Ashes of Time Redux (1994) y The Hand (2008).

¿Cómo le hago para ver estas cintas?

La colección completa de siete películas de Wong Kar-wai se podrá ver en exclusiva en streaming a través de la plataforma de MUBI desde el 19 de marzo. Pero si ustedes –como nosotros– prefieren ver las películas ‘como se debe’, también estarán disponibles en las carteleras de la Cineteca Nacional y el Cine Tonalá a partir del 18 hasta el 25 de marzo. Les recomendamos que estén atentos para cuando suelten todos los horarios.

Sin embargo, el 26 de marzo todas las películas tendrá un estreno en salas con una duración de tres semanas cada una. Así que ya lo saben, si son fans de hueso colorado de este gran director o quieren entrarle a su espectacular trabajo, esta es la oportunidad perfecta de disfrutar sus cintas en alta definición. Para que se den una idea de lo que podrán ver en esta retrospectiva, acá les dejamos el tráiler oficial: