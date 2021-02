“No tienen interés en la verdad”: Woody Allen habla sobre su polémico documental en HBO

En la industria cinematográfica, existen historias que con los años se han convertido en leyendas para bien o para mal alrededor de grandes figuras de Hollywood. Uno de ellos es Woody Allen, cuyo nombre se ha visto envuelto en la polémica desde hace mucho tiempo por el enorme escándalo de abuso sexual por el cual lo denunció su exesposa, Mia Farrow. A pesar de la evidencia y las declaraciones de ambos, aún no queda claro este caso.

Hace algunas semanas se anunció que HBO estrenaría un documental llamado Allen v. Farrow. En esta producción, el canal estadounidense busca mostrar a detalle las acusaciones de abuso de su hija Dylan Farrow contra el cineasta, e incluye entrevistas en profundidad con ella, con Mia y personas cercanas a la pareja quienes dicen haber sido testigos de su comportamiento, además de incluir grabaciones y audios inéditos.

También puedes leer: TODO LO QUE DEBES SABER DE ‘ALLEN V. FARROW’, EL DOCUMENTAL SOBRE EL ESCÁNDALO DE ABUSO SEXUAL DE WOODY ALLEN

Woody Allen no se quedó callado

El pasado 21 de febrero se estrenó esta docuserie y como era de esperarse, causó polémica. Sobre todo porque no está clara la versión de Woody Allen, pues básicamente no lo consultaron a la hora de desarrollar este proyecto y no hay una declaración suya al respecto. Pero inevitablemente, el director tiene muchas cosas que decir y claro que no se quedó callado, ya que fijó su postura sobre lo que apareció en la pantalla chica.

De acuerdo con Variety, Woody y su esposa, Soon-Yi Previn publicaron una declaración a la prensa a través de un portavoz –la hermana de Allen, la productora Letty Aronson– donde afirman que los realizadores –Kirby Dick y Amy Ziering– no tenían “ningún interés en la verdad” y que estaban “colaborando secretamente” con los Farrow para hacer un “trabajo de desprestigio plagado de falsedades en su contra”.

El director señala intereses ocultos en esta docuserie

Según la misma fuente, Woody Allen también mencionó una vez más que nunca se ha comprobado que haya abusado de la hija de Mia Farrow, aunque se han averiguado todos los hechos: “Como se sabe desde hace décadas, estas acusaciones son categóricamente falsas. Múltiples agencias las investigaron en su momento y descubrieron que, independientemente de lo que se le haya hecho creer a Dylan Farrow, no había tenido lugar absolutamente ningún abuso”.

Para terminar y poner muy claro “su punto”, el director de Annie Hall dice que existen intereses ocultos con este documental, pues Ronan Farrow se lleva muy bien con el canal de televisión: “Por desgracia, no es de extrañar que la cadena que ha emitido este reportaje sea de HBO, que tiene un acuerdo de producción y una relación comercial con Ronan. Aunque este artículo de mala calidad puede llamar la atención, no cambia los hechos”.

¿Qué dice HBO al respecto?

Variety también consultó a HBO para tomar en cuenta su postura ante las declaraciones de Woody Allen. Amy Herdy, representante de la cadena declaró que intentó ponerse en contacto con el cineasta hace varios años, pero nunca contestó sus llamadas. Al menos parece que también querían que su punto de vista apareciera en el documental pero nada más no lograron contactarlo, aunque la cosa por supuesto no paró ahí.

En el mismo comunicado revelan que a Allen y su esposa los llamaron para conocer su opinión a cerca de todo lo que cuentan en Allen v. Farrow, pero no aceptaron por la forma en que todo esto sucedió, repentinamente y de un momento a otro: “Woody y Soon-Yi fueron contactados hace menos de dos meses y se les dio sólo una cuestión de días ‘para responder’. Por supuesto, se negaron a hacerlo”.