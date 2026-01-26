Dave Grohl confirma que habrá nuevo disco de los Foo Fighters

Lo que necesitas saber: En un reciente concierto, Dave Grohl confirmó que ya hay canciones para un nuevo disco de los Foo Fighters.

Tal parece que este 2026 tendremos el regreso musical de los Foo Fighters. Y no lo decimos nosotros, sino el mismo Dave Grohl, quien durante un reciente concierto confirmó a sus fans que ya está terminado el nuevo disco de la banda.

Dave Grohl confirmó que ya terminó canciones para un nuevo disco de los Foo fFghters. Foto: @Foofighters (X)

Dave Grohl confirma nuevo disco de los Foo Fighters

El sábado 24 de enero los Foo Fighters se presentaron en el Estadio UTAS de Launceston, en Australia, como parte de su gira ‘Take Over 2026’. El show tuvo un encore que incluyó “Exhausted”, rola de su disco debut de 1995 y con la cual el vocalista de Foo Fighters dio a conocer la noticia.

“Volveremos aquí antes de lo que piensan”, dijo el músico a los fans australianos al asegurarles que los Foo Fighters regresarán antes de su próximo cumpleaños (o sea el 14 de enero de 2027) y probablemente lo hagan con nueva música bajo el brazo.

El cual será el sucesor de ‘But Here We Are’ de 2023

“Y puede que tengamos un disco nuevo de las p*tas canciones que acabamos de terminar el otro día. ¡No lo sé!”, mencionó Groghl sin dar más detalles de ese nuevo material que será el sucesor de ‘But Here We Are’, el cual Foo Fighters lanzó en junio de 2023.

Por ahora no se sabe si una de las rolas de dicho disco será “Today’s Song”, la cual –seguramente recuerdan– lanzaron en julio del año pasado para celebrar los 30 años de la agrupación y donde Dave y compañía reflexionan sobre “la evolución personal y la perseverancia, ante la incertidumbre de la vida y el paso del tiempo”.

Por ahora no hay título ni más detalles del nuevo disco de Foo Fighters

También hay que mencionar que en octubre pasado los Foo Fighters lanzaron la canción “Asking for a Friend” con la cual, a través de mensajes crípticos en sus redes sociales, dieron a entender que estaban por emprender un “vuelo” hacia una nueva era musical.

Pues será el sereno, pero todo parece indicar que estamos cerca de nueva música por parte de Foo Fighters, quienes seguramente no dudarán en volver a México para promocionar ese nuevo disco que muchos y muchas ya queremos escuchar en vivo.







