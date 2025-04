Lo que necesitas saber: Lady Gaga presentó oficialmente en los escenarios a su alter ego, Mistress Of Mayhem, esto en Coachella 2025.

Lady Gaga finalmente volvió a los grandes escenarios. Lo hizo cerrando el primer día de Coachella 2025 y todo lo que uno esperaría de un show de ella sin dejar de ser absolutamente sorprendente.

Es obvio que el concepto visual y narrativo del show nace de su nuevo disco, Mayhem, que ha sido un gran regreso ––visual y musical–– a ese lado elegante y glamurosamente retorcido de las épocas de The Fame Monster y Born This Way. El comeback de la música pop que se necesitaba, por mucho.

Lady Gaga en Coachella 2025. Foto: Getty.

Aquí surge una pregunta: ¿Será este el tipo de show que veremos en los conciertos que traerá a México muy pronto? Si es así, entonces es momento de prepararnos y repasar un poco de lo que Lady Gaga hizo en el festival californiano. Y si sigues el festival desde casa, aquí te dejamos la transmisión en vivo.

Lady Gaga en Coachella 2025: ¿Cómo es el show de ‘Mayhem’ y su concepto?

Lady Gaga aprovechó el Coachella 2025 para explicarle más a detalle al mundo qué hay detrás del imaginario bizarro de Mayhem. Lo que vemos es una representación de la artista mientras parece enfrentarse a un alter ego conocido como Mistress Of Mayhem, que anteriormente ella presentó en videos como “Abracadabra”.

La cantante presentó también el Manifesto Of Mayhem, un discurso de introducción ––a manera de diálogo interno–– donde se nos detalla más a fondo la intención de Mistress Of Mayhem y cómo Gaga quiere asimilar su presencia buscando un equilibrio, mientras es consciente de que puede perder. Todo eso, lo resume las líneas finales del manifiesto:

“… No conocer la paz es la gran pesadilla para todos nosotros.

Despertar y sentirme inquieta en una casa sin paredes. Así que debo cantar y construir los muros para acunar mi propio espacio.

Y mi propio sonido hará crecer la fortaleza de un hogar borrado. Y ella y yo encontraremos la manera de vivir como gemelas en duelo. Pero lo sabré, si al final, Mistress Of Mayhem gana”.

Lady Gaga con uno de los atuendos del show en Coachella para el acto I. Foto: Getty.

Los 5 actos de ‘Mayhem’

Dicho lo anterior, la actuación de Lady Gaga en Coachella 2025 se dividió en cinco actos:

Act I – Of Velvet and Vice

II – And She Fell Into a Gothic Dream

III – The Beautiful Nightmare That Knows Her Name,

IV – To Wake Her Is to Lose Her

Finale – Eternal Aria of the Monster Heart

El primer acto parece mostrar el encuentro entre Gaga y Mistress Of Mayhem, resumido en un enfrentamiento sobre un tablero de ajedrez al momento de sonar “Poker Face”.

La figura vestida de negro (que podríamos interpretar como la Mistress) pelea con una figura enmascarada vestida de blanco (que podría representar a Gaga como tal), siendo esta última la que pierde la partida.

De alguna forma, Mayhem Of Mayhem está asesinando a las Gagas de eras anteriores. Así de poderosa es la presencia de este alter ego, visto como el lado oscuro de la artista.

Lady Gaga en Coachella 2025. Foto: Getty.

¿Aceptando a Mistress Of Mayhem?

Así, para el inicio del segundo acto, podemos ver el cuerpo de la derrotada siendo enterrado para luego despertar entre esqueletos y un mundo lleno de cosas retorcidas y bizarras bastante llamativas.

Y es de esta forma que comienza el viaje de Lady Gaga dentro del mundo de Mistress Of Mayhem, lo cual se va mostrando a lo largo de los actos restantes que describen la experiencia como ‘una hermosa pesadilla’ (recuerden título del tercer acto) de la que ella no quiere despertar (el título del cuarto acto se traduce como ‘despertarla es perderla’).

Ya con el quinto acto, traducido como ‘La aria eterna del Corazón del Monstruo’, podríamos entender que Gaga ha aceptado la existencia de Mistress Of Mayhem quizá no como un alter ego, sino como una parte esencial de sí misma bajo la idea de que “los monstruos nunca mueren”, frase que repite un par de ocasiones antes de cerrar el show con “Bad Romance”.

Bueno, esa es nuestra interpretación como tal… ¿ustedes cómo lo interpretarían?

Lady Gaga y un atuendo que aparentemente hace referencia a “Paparazzi”. Foto: Getty.

Lady Gaga en Coachella 2025. Foto: Getty.

Setlist de Lady Gaga en Coachella 2025

Mucho concepto de alto calibre por parte de Lady Gaga en Coachella 2025. Pero en el festival, también llamó la atención el setlist que no contó con canciones de discos como Artpop, Joanne ni Chromatica, así que si bien el show se divide en actos, el repertorio estuvo lejos de esa idea de repaso cronológico que se puso de moda con The Eras Tour de Taylor Swift.

También mucho sentido que Gaga conjuntara principalmente The Fame, Born This Way y Mayhem. Como dijimos al inicio, estos tres discos parecen mucho más cercanos musical, estética y conceptualmente, abrazando el lado bizarro y elegante de ella como artista total.

Lady Gaga en Coachella 2025. Foto: Getty

¿Será entonces que Lady Gaga solo se enfoque en esos tres discos para los setlists de The Mayhem Ball? Si bien la actuación en Coachella 2025 es la primera prueba de lo que podríamos ver en la gira, no podemos asegurar que este será el repertorio absoluto pues este se armó para una presentación en festival.

Habrá que estar atentos a las primeras fechas del tour ––que pasa primero por México tras el festival–– para ver si, en una de esas, también agrega canciones de los discos que en el show del festival no aparecieron. Mientras tanto, les dejamos el setlist de Lady Gaga en Coachella 2025 y la división de canciones por acto.

– Act I – Of Velvet and Vice

Bloody Mary

Abracadabra

Judas

Scheiße

Garden of Eden

Poker Face

II – And She Fell Into a Gothic Dream

Perfect Celebrity

Disease

Paparazzi

Alejandro

The Beast

III – The Beautiful Nightmare That Knows Her Name

Killah

Zombieboy

Die With a Smile

How Bad Do U Want Me

IV – To Wake Her Is to Lose Her

Shadow of a Man

Kill For Love

Born This Way

Shallow

Vanish Into You

Finale – Eternal Aria of the Monster Heart

Bad Romance

Lady Gaga en México en este 2025

Tras Coachella 2025, Lady Gaga vendrá a México los días 26 y 27 de abril para presentarse en el Estadio GNP Seguros. Junto al festival, este par de conciertos servirán como preámbulo antes de que arranque el The Mayhem Ball Tour en Estados Unidos y Europa.

Y además, esta visita México se dará a 13 años de la última vez que vino. Recordemos que fue en 2012 cuando ella vino con The Born This Way Ball.

Las dos fechas de conciertos de Lady Gaga en México para 2025

Como dijimos, el de Lady Gaga es uno de los grandes comebacks de este año y será interesante verla confirmándose como una de las más grandes artistas pop de todos los tiempos. Ya se le extrañaba a Gaga en los escenarios.