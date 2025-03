Sting en el Auditorio Nacional: El ejemplo de una leyenda que sigue reinventándose

Lo que necesitas saber: Después de casi siete años sin tocar en la CDMX, Sting regresó para regalarnos una noche mágica y nostálgica en el Auditorio Nacional.

Siempre es increíble cuando ves a una banda o artista que podríamos considerar como una leyenda viviente, sobre todo porque hay quienes de plano no pueden seguir tocando en vivo. Sin embargo, pocos son los que a pesar de tener una carrera impresionante, tienen ganas de retarse para hacer cosas diferentes. Y vaya que Sting nos demostró en el Auditorio Nacional que lo suyo no es estar en la zona de confort.

Como recordarán, no tiene mucho tiempo que el músico británico visitó nuestro país. Para ser exactos, la última vez que el exfrontman de The Police estuvo de este lado del charco fue en 2024, cuando encabezó la Feria Nacional de San Marcos (sí, la misma que se arma en Aguascalientes, jeje), en uno de los momentos más random que nos ha dado MeMéxico.

Sting presentó su gira ‘3.0’ en el Auditorio Nacional de la CDMX/Foto. David Durán

Sting volvió a México para presentar la gira ‘3.0’

Sin embargo, en esta ocasión y para refrescar sus presentaciones en vivo, este artistazo regresó a la CDMX con la gira 3.0, en la que está presentando un show totalmente distinto a lo que venía haciendo en los últimos años. ¿Por qué lo decimos? Bueno, pues en sus más recientes tours, a Sting lo acompañaba una banda completa (ya saben, con percusionistas y hasta coristas).

Pero ahora, decidió volver a sus inicios tocando en vivo en formato de power trio con un par de musicazos: Dominic Miller en la guitarra (con el que Sting ya había colaborado en los 90) y Chris Maas en la batería. Por supuesto que esto nos recordó a su época con la banda que lo lanzó a la fama, donde solo necesitaba a sus compañeros para sorprender al público. En pleno 2025 y por como se han dado las cosas, esto es lo más cerca que hemos estado de ver a Sting con The Police

Pero volviendo al punto, claro que esto le dio una vibra y energía completamente diferentes al show, pues ni siquiera cambiaron de instrumentos, los visuales fueron muy discretos y tocaron casi todo de corrido, como una verdadera banda de los viejos tiempos que solamente se preocupaba por sonar bien en vivo y rifarse sobre el escenario. Algo que sin lugar a dudas, ya es muy raro de ver en un concierto actual.

El setlist que Sting se aventó en su primera noche en el Auditorio Nacional fue simplemente una maravilla, tanto así que casi podríamos considerar perfecta la selección que hizo para este show en específico. Para que chequen el dato, sonaron un montón de rolas de su paso por The Police (12 para ser exactos) y 10 canciones más de su carrera como solista. Todo perfectamente equilibrado.

El músico británico armó un setlist con clásicos de The Police y su carrera solista

Y aunque por ahí faltaron unos cuantos clásicos (cof cof, “Don’t Stand So Close To Me”, “Bring on the Night”, “De Do Do Do, De Da Da Da”, “The Bed Too Big Without You” y más), no podemos quejarnos, pues sonó lo mejor de lo mejor que este artistazo ha publicado a lo largo de una enorme carrera de cuatro décadas en la industria musical. Así que seguro que no fue tan fácil hacer el setlist

Algo que debemos destacar de este concierto de Sting es que en el show, demuestra por qué es uno de los artistas más completos de todos los tiempos. Siempre he pensado que es un bajista infravalorado, pues no solo ha creado líneas difíciles de tocar, también canta al mismo tiempo. Y ese virtuosismo lo pudimos ver en rolas como “Never Coming Home” o “King of Pain”, las cuales suenan fáciles pero no lo son tanto a la hora de aventárselas en vivo.

Aunque Sting es la estrella del concierto (por supuesto, eso es muy obvio, todos pagaron un boleto para verlo), le da la oportunidad de lucirse a Chris Maas y Dominic Miller cuando es necesario, demostrando no solo que lo acompañan músicos de primer nivel, sino que realmente se siente un ambiente de banda, en el que quiere que el público note la dinámica que hay entre ellos y lo amarrados que andan (que por cierto, los tres están perfectamente sincronizados)

Sting conectó con el público chilango y hasta bromeó con “el cambio de nombre” del Golfo de México

Claro que el músico británico aprovechó los pocos descansos que hubo para interactuar con sus fans chilangos, animándolos a cantar y a corear para que fueran parte del show. De plano, se echó a todo el público a la bolsa casi desde que salió al escenario del Auditorio Nacional, y la verdad es que no necesitaba nada más para volverlos locos. Pero hubo un par de momentos en los que conectó con todos los presentes.

Sting habló en español, lo cual hizo que la gente se volviera loca, sobre todo cuando dijo: “Estamos muy felices de estar aquí en México, con ustedes”. Pero llevó todo al siguiente nivel dando la siguiente explicación en nuestro idioma antes de “Mad About You”, citamos: “En la historia de la Biblia, el Rey David se enamoró de una mujer hermosa, su nombre era Bathsheba. Había un pequeño problema, estaba casada con alguien más”.

Es más, con decirles que el británico hasta se dio el tiempo de bromear con el tema del “cambio” de nombre del Golfo de México, pues tal cual mencionó que de ser así, tendrían que renombrar a ciudades como “Texas, Florida, California y “Nuevo México” (recordando que los nombres de esa ciudades están influenciados por nuestro país y el idioma español). Un gran momento donde recordó que es una locura lo que pretende el presidente del país vecino.

Casi dos horas de concierto y 22 rolas fueron suficientes para que Sting nos regalara una noche mágica y nostálgica en el Auditorio Nacional. Con “Every Breath You Take” (una de las rolas más esperadas y coreadas de la primera fecha), “Roxanne” (el último clásico de The Police que sonó y que nos recordó su enorme legado junto a esta banda) y “Fragile” (canción que forma parte de su largo repertorio en solitario), acabó el show en la CDMX

En este punto de su enorme carrera, una leyenda de la música como Sting podría estar fácilmente en su zona de confort y darse el lujo de seguir tocando cómodamente como lo ha hecho en los últimos años, continuar con la fórmula que le ha funcionado, vaya. Sin embargo, a sus 73 años, está lejos de caer en eso y mucho menos de retirarse.

A pesar de su estatus dentro de la industria, de ser un ícono e inspiración para las generaciones que vinieron después de él, sigue reinventándose y buscando nuevas formas de dar un show para ofrecerle algo más a quien lo ve en vivo, lo cual por supuesto que se agradece muchísimo. En conclusión y para resumir este punto, Sting es un crack en toda la extensión de la palabra.

Setlist de Sting en el Auditorio Nacional

“Message in a Bottle” “If I Ever Lose My Faith in You” “Englishman in New York” “Every Little Thing She Does Is Magic” “Fields of Gold” “Never Coming Home” “Synchronicity II” “Mad About You” “Spirits in the Material World” “Wrapped Around Your Finger” “Driven to Tears” “Fortress Around Your Heart” “Can’t Stand Losing You” “Shape of My Heart” “I Wrote Your Name (Upon My Heart)” “Walking on the Moon” “So Lonely” “Desert Rose” “King of Pain” “Every Breath You Take” “Roxanne” “Fragile

