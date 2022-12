¿Quién no se acuerda del juego de la viborita que estaba en todos los teléfonos celulares hace un par de décadas? Si bien ahorita nos pudiera parecer un poco aburrido, en su momento este tipo de juegos eran la sensación y nos ayudaban a pasar el rato en la fila del súper o hasta en clases (admítelo, lo hacías).

Esos tiempos ya quedaron atrás y ahora los videojuegos de smartphones no le piden nada a los juegos de consolas, e incluso muchos títulos de consolas están sacando versiones para dispositivos móviles y ya hasta nos dieron ganas de olvidarnos de estas últimas. ¿No nos crees? Bueno, checa acá que te vamos a dar 3 razones para que te olvides de jugar en una consola y lleves la reta a donde vayas.

Hay juegos de tocho morocho y para todos

Debido a las ventajas que ofrecen, casi todas las personas tienen un smartphone, y por ello los desarrolladores de videojuegos crean títulos muy variados: desde juegos de puzzles, estrategia, shooters, hasta de terror; la lista es interminable y no importa lo que te guste, segurito encuentras un videojuego que te lata y te haga pasar un buen rato entretenido.

Y es que de verdad nos quedamos cortos en explicar la cantidad de estilos de videojuegos para smartphones que existen, pero hay algunos que en consolas no vas a encontrar, además que los costos de estos son mucho menores. Por ejemplo, Pokemon GO, este videojuego (y los de su tipo) jamás podrán ser jugados en consola, ya que consiste en agarrar tu smartphone e ir a descubrir criaturas alrededor de tu ciudad.

En el metro, en el baño: puedes jugar en dónde quieras

Justo como acabamos de mencionar, con los smartphones puedes lanzarte a explorar como parte del juego, pero aquellos videojuegos que no requieren que andes de aquí para allá, también se pueden jugar en cualquier lado, desde el transporte público hasta tu hora del break en la chamba.

Esta es sin duda la mayor ventaja de echar reta en el smartphone sobre las consolas; imagínate cargar a todos lados con tu consola, pantalla y cables… ¿no verdad? Pero ahí no acaba la cosa, ya que gracias a la tecnología 5G, puedes no solo jugar los videojuegos más potentes en tu gadget, también puedes jugar multijugadores contra amigos o extraños. ¡Ya no necesitas pagar una suscripción mensual de consola para hacerlo!

¿Necesitas pausarle al juego para hacer una llamada? ¡De volada!

Obviamente la mayor ventaja de los smartphones sobre las consolas es que estos no solo te sirven para gaming o streaming de apps, también te mantienen conectado con el mundo y cuentan con aplicaciones que te van a ayudar a terminar tu chamba o la tarea, algo que una consola de videojuegos difícilmente puede hacer (por no decir que es imposible).

Imagina que estás echando bala en el Call of Duty cuando recuerdas que tienes que mandar unos reportes de fin de mes; fácil, cambias de app, los envías y regresas a tu partida. ¡Así de rifado es jugar en un smartphone! Claro que para jugar los mejores videojuegos, como League of Legends: Wild Rift o Apex Legends Mobile, necesitas un smartphone potente que no te vaya a fallar a la mera hora. Sigue leyendo porque conocemos uno que está de lujo.

¡Voilá! Conoce al ZTE AXON 40 Ultra 5G

Pues resulta que por cosas del destino nos topamos con el AXON 40 Ultra 5G, de ZTE, y la neta nos dejó con la boca abierta con todo lo que ofrece. Te contamos:

Para empezar tiene una pantalla completa de 6.8 pulgadas que evita interrupciones (¡tiene su cámara frontal debajo de la pantalla!) y cuenta con resolución Full HD+ a 1116×2480 pixeles. Su profundidad de color es de 10 bits y tiene una taza de refresco táctil de 360 Hz. Esto se traduce en una imagen clara, nítida y perfecta para videojuegos. Abajo del display vienen un Motor háptico X-axis y 9 Capas de disipación de calor, así que no se va a reiniciar por sobrecalentamiento.

Si te preocupa correr juegos muy pesados, acá no hay tema, porque el ZTE AXON 40 Ultra 5G tiene un procesador Snapdragon 8 Gen 1, acompañado de 12 GB de RAM y 8 GB de RAM dinámica, o sea que nada se te va a congelar en este smartphone, así que despreocúpate porque cosa que le instales, cosa que corre a tope. Por supuesto que viene con una batería igual de potente, a 5,000mAh y carga rápida de 65W, para que juegues y juegues.

¿Qué tal se ve este smartphone ZTE AXON 40 Ultra 5G para olvidarte de la consola y caerle al gaming móvil? Si quieres conocer a detalle sus especificaciones chécate su sitio web acá y lánzate por uno.