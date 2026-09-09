La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregó el Paquete Económico en el Congreso con un presupuesto de 10.6 billones de pesos.

Lo que necesitas saber: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregó el Paquete Económico en el Congreso.

Estamos en la temporada de hacer cuentas y de cómo el gobierno de México va a distribuir el dinero para los gastos que se vienen en 2027; así como la entrada de recursos o el crecimiento de la economía mexa. Sí y todo eso está relacionado con la entrega del Paquete Económico que se llevó a cabo el 8 de septiembre.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregó el Paquete Económico en el Congreso y por acá les vamos a contar de qué va.

Foto: Crisanta Espinosa-Cuartoscuro.

Paquete económico 2027

El Paquete Económico 2027 contempla un gasto de 10.6 billones de pesos —o sea, 442 mil 804 millones de pesos más o 4.3% más que el paquete aprobado en 2026.

Con respecto a los ingresos, Hacienda contempla un total de 9.2 billones de pesos apostando a la recaudación de impuestos e inversión como el fuerte para la entrada de recursos.

Y, ¿qué hay de los pronósticos del crecimiento económico de México? La SHCP prevé que en términos reales sea de hasta 2.5%. Además, estimó que el tipo de cambio estará en 17 unidades por dólar.

Foto: Mario Jasso-Cuartoscuro.

La noche del 8 de septiembre, Édgar Amador, secretario de Hacienda, se lanzó al Congreso para entregar, de manera simbólica, este paquete.

Ok, ¿pero qué es el Paquete Económico?

Son los planes y documentos que Hacienda diseña para recaudar dinero y cómo el gobierno de México gastará sus recursos.

Algo así como un plan de gasto e ingreso de dinero durante todo un año. Este paquete está integrado por:

La Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación.

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (cuánto dinero y cómo lo va a gastar el gobierno a través de sus secretarías, instituciones y dependencias, así como programas sociales).

La Miscelánea Fiscal (qué onda con el IVA e ISR en distintos productos y servicios).