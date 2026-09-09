¿Una reunión?, ¿nueva música? Para qué ilusionarnos: lo más probable es que se trate de una edición del 30 aniversario del disco debut de las Spice Girls.

Lo que necesitas saber: Sabremos bien de qué se trata este anuncio de las Spice Girls el 10 de septiembre.

A casi 15 años de la última vez que vimos juntas a las Spice Girls en una presentación oficial (en la inauguración de los Juegos Olímpicos, Londres 2012), el grupo da señales de vida… bueno, eso es lo que quieren ver las fans en el misterioso teaser que se lanzó en las redes oficiales.

Spice Girls, 1996 / Foto: facebook.com/spicegirls

Teaser en redes evoca al video de “Wannabe”

¿Misterioso? Más o menos, ya que se trata de un clip en el que claramente se distinguen las escaleras del hotel St Pancras Renaissance de Londres… muy reconocibles por ser parte del video de “Wannabe”, con el que millones conocieron a la girl band.

Además de ver y escuchar parte del sencillo que se convirtió en un himno de los 90, en el teaser soltado en las redes de The Spice Girls también se ve una copia del periódico The Stage… y lo que se aprecia es el anuncio con el que, en 1994, se buscó a las chicas que serían parte del grupo femenino.

El breve clip pide a los fans estar atentos para el 10 de septiembre a las 14:00 horas, hora de Reino Unido… una espera larga para aquellos que ya quieren saber si Mel B, Melanie C, Emma Bunton, Geri Halliwell y Victoria Beckham estarán de vuelta, ¿con nueva música?, ¿en los escenarios?

Anuncio se dará a 30 años del disco debut de las Spice Girls

Aunque son muchas las esperanzas de fans de ver el regreso de las Spice Girls, la verdad luce difícil. Así que algunos han soltado la teoría de que, ya que se hace referencia al anuncio con el que se buscó al talento que dio forma a la girl band… pues, quizás se tratará de una convocatoria para crear a las nuevas Spice Girls.

Sin embargo, los fans han checado las fechas y, ya que estamos cerca del 30 aniversario del disco debut, Spice, tal vez lo más probable es que se tratará de una edición especial del álbum que contiene temas como “Wannabe” y “Say You’ll Be There”.

Lo anterior se refuerza porque en el mismo anuncio se indica que los interesados no necesitarán llevar partituras… pero sí un reproductor de vinilos o CDs. Entonces, todo apunta a una reedición del debut de las Spice Girls. Ya saldremos de dudas en unas cuantas horas.