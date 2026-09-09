Este miércoles, en punto de las 8:00 horas, comenzó el tan esperado Nintendo Direct de septiembre, evento en el que se revelaron los próximos juegos y actualizaciones que llegarán específicamente a la Switch 2: desde remakes de grandes juegos como Resident Evil 2 hasta una nueva entrega de Kirby y Metroid.

Lo que necesitas saber: Desde remakes de grandes juegos como Resident Evil 2 hasta una nueva entrega de Kirby y Metroid están por llegará a la Nintendo Switch 2.

La espera para conocer los nuevos juegos que llegarán en los próximos meses a la Switch 2 por fin terminó con el Nintendo Direct de hoy… y si por alguna razón no pudiste verlo, aquí te contamos todas las novedades.

Ahora sí es completamente oficial la próxima llegada del Nintendo Switch 2 // Foto: Nintendo

Los anuncios más importantes del Nintendo Direct de septiembre

Lo dicho. Este miércoles, en punto de las 8:00 horas, comenzó el tan esperado Nintendo Direct de septiembre, evento en el que se revelaron los próximos juegos y actualizaciones que llegarán específicamente a la Switch 2.

Stage Fright

Uno de los juegos nuevos que llegará a la última consola de Nintendo será Stage Fright, de los creadores de Overcooked y con una experiencia similar en cuanto a los aspectos.

Esta aventura te permitirá explorar y resolver acertijos en equipo para superar los obstáculos. Llegará en algún momento del próximo año.

Metroid Ravenous

Tras el éxito mundial que tuvo Metroid Dread, Nintendo no iba a dejar de lado esta mina de oro… así que decidió anunciar la nueva entrega: Metroid Ravenous.

Lo mejor de todo es que solo tendremos que esperar un par de meses para tener en nuestras manos otra entrega de Samus Aran, pues este juego llegará el 28 de enero de 2027.

Kirby and the World Beyond

Para cerrar el Nintendo Direct de septiembre con broche de oro, se anunció una nueva entrega de uno de los personajes más queridos de todos los videojuegos… así es, te hablamos de Kirby.

Kirby and the World Beyond será la nueva aventura 3D que te permitirá explorar el mundo inmenso al que tendrás acceso en la primavera de 2027.

Checa todos los anuncios del Nintendo Direct

Pero bueno, los juegos que ya te mostramos solo fueron una probada de todos los anuncios de esta mañana. Aquí te contamos los más importantes:

Hunter Wilds para Nintendo Switch 2 // 4 de diciembre

Crisis Cor llega a Nintendo Switch 2 // Disponible hoy

Hyrule Warriors: Age of Calamity versión Nintendo Switch 2 // 28 de febrero 2027

Meccha Chamaleon // Disponible hoy

Actualización Star Fox // 29 de septiembre

Star Fox Adventures llega a Nintendo Switch 2 // Disponible hoy

Kingdom Come Delviarence II // 2027

Pikmin 4 versión Nintendo Switch 2

Stage Fright // 2027

Lego Batman: Legacy of the Dark Knight // 18 de septiembre

Nuevas figuras para Kirby Air Riders

Remakes Resident Evil 2, Resident Evil 3 y Resident Evil 4 // 16 de octubre

Metroid Ravenous // 28 de enero de 2027

Actualización Mario Kart World // Disponible hoy

Mega Man Dual Override // Primavera 2027

Checa los anuncios más importantes del Nintendo Direct de septiembre // 2027

Remake Romancing SaGa 3 // 16 de febrero de 2027

Remake Persona 6 // 20 de mayo de 2027

Kirby and the World Beyond // Primavera 2027

¿Qué les parecieron? Bueno, pues estos nuevos juegos se une a la lista de títulos que están por llegar a las Switch 2.