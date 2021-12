Reflexiones optimistas sobre la pandemia… con el Dr. Brian May

Como seguramente muchos ya saben, el gran Brian May, exguitarrista de Queen, dio positivo a COVID-19. Esto, además de llevarlo a invitar a sus fans a aplicarse la vacuna contra el SARS-CoV-2 (en caso de que no lo hayan hecho), lo ha tomado como punto de partida para reflexionar en torno a la pandemia. No como músico, sino como hombre de ciencia que también es.

A diferencia de personajes como Bill Gates, quienes consideran que lo peor de la pandemia está por venir, Brian May se muestra optimista ante el desarrollo de ésta… “cautelosamente optimista”, hay que aclarar. Esto, a partir de lo que ha podido experimentar como paciente con COVID-19 y lo que ha podido leer sobre el tema, especialmente ahora con la aparición de la variante Ómicron.

“Toda la evidencia presente apunta a la opinión de que, al evolucionar hacia la variante Ómicron, el coronavirus se ha vuelto 1) mucho más eficiente para propagarse y 2) menos eficiente para matar a sus víctimas”, dice el músico, astrofísico y rector honorífico de la Universidad John Moores de Reino Unido.

Con base en lo anterior (sabido desde los primeros días en que apareció la variante) y tomando en consideración términos evolutivos, Brian May señala que es posible que Ómicron sea una señal positiva, tanto para el virus como para la humanidad. Ambos viviremos.

De acuerdo con May, aunque la primera cepa del COVID-19 era más mortal, no era tan eficiente como Ómicron… entendiendo que un virus no tiene que matar a su anfitrión para ser “exitoso”, sino sobrevivir. Por ejemplo, aunque el ébola es altamente letal, no se propaga con facilidad, ya que no da oportunidad de que el paciente ande por ahí esparciendo el virus. De ahí que tan horrible enfermedad no se ha convertido en pandemia.

“Entonces, esta dirección de evolución del virus COVID es justo lo que necesita para florecer como especie. Pero también es justo lo que NOSOTROS necesitamos, porque esto significa que la Humanidad puede vivir con eso”.

Brian May hace referencia a la gripe pandémica rusa de 1890 que, según especialistas como Marc Van Ranst, pudo haber sido causada por un virus parecido al SARS-CoV-2… y, tras evolucionar, ahora es un virus activo que provoca resfriado común.

Cautelosamente optimista, Brian May espera que la humanidad aprenda muchas lecciones de esta pandemia que, con mucha suerte, para la próxima navidad nos dé chance de regresar a una “normalidad” como la de hace casi dos años.

¿Y cómo va la salud de Brian May?

Según las actualizaciones que continuamente el guitarrista sube a su Instagram, lleva más de 10 días con la enfermedad. “La bestia sigue en mi cuerpo. Todavía puedo sentirlo, además. Congestión, mocos y algo de mareo”.

Bien May cree haberse contagiado al asistir a una fiesta de cumpleaños. Nadie se lo ha confirmado, pero considera que está infectado con la variante Ómicron.

“Es muy buena reproduciéndose con rapidez en nuestras gargantas y senos paranasales pero, por algún motivo, no es tan exitoso invadiendo nuestros pulmones. Así que se propaga rápidamente de persona a persona a través de la tos y la saliva, pero no amenaza nuestra vida provocando que paremos de respirar”.

Aunque May se muestra optimista ante la enfermedad, pide a sus fans vacunarse y tomar las medidas restrictivas impuestas por el gobierno de Boris Johnson… especialmente no salir a menos que sea necesario.

“Hay que decir que esta pandemia nos ha enseñado un par de cosas sobre comportarnos con sensatez frente a patógenos tan penetrantes, ¿verdad? ¡Quédate en casa!”