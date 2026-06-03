Lo que necesitas saber: Isla de Caras es una banda argentina que se ha consolidado en la escena independiente. Ahora llega a México con dos importantes grupos de Ecuador y Colombia.

Grandes bandas directamente de Ecuador, Colombia y Argentina. Confirmado que, por primera vez juntas en nuestro país, estarán tres representantes de la escena de América Latina: Isla de Caras, Miel y Nicolás y Los Fumadores.

La presencia de estas tres bandas en nuestro país será en el marco de un show bautizado como “La Liga Independiente”… y como el nombre lo indica, los grupos que arribarán a territorio mexicano son de la escena independiente del continente.

Liga Independiente presenta… / Imagen: Prensa

¿Dónde y cuándo ver el show de La Liga Independiente?

El acto principal es Isla de Caras… y en los shows que darán en la CDMX y Guadalajara se hará acompañar de Miel y Nicolás y Los Fumadores. Así queda el plan:

22 de octubre: CDMX / Foro Puebla (con Miel)

23 de octubre: @C3 Rooftop (con Nicolás y Los Fumadores).

Isla de Caras / Foto: Prensa

Sobre las bandas que presentará La Liga Independiente

Isla de Caras

Isla de Caras es un proyecto proveniente de Buenos Aires, Argentina. Con un sonido indie que apabulla, esta bandota inició en 2017 y, además de realizar giras por América y Europa, ya se ha presentado en importantes escenarios, como el Primavera Sound y el South by Southwest.

Nicolás y Los Fumadores

Directamente desde Bogotá, Colombia, Nicolás y Los Fumadores tienen ya algunos años en su haber y han desarrollado una fantástica habilidad para crear canciones: “Nocturno”, “El Túnel” y “La Gloria” son un pequeño ejemplo… y también de su muy peculiar sentido del humor.

Miel

Por último, Miel es un proyecto de electrónica encabezado por Damián Segovia y Martín Flies, quienes han desarrollado todo un concepto sonoro bautizado como “Latin Touch”. Con dos álbumes y un EP, Miel ya es calificada como una de las apuestas más interesantes de su género, lo cual les ha valido para presentarse en Estéreo Picnic.