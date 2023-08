Aunque a finales de 2022 fue considerada como una de las compras más importantes de los últimos tiempos, cada vez más usuarios creen que la llegada de Elon Musk como CEO de X (anteriormente Twitter) fue una de las peores decisiones que se pudieron tomar en la última década.

El multimillonario hizo públicas sus intenciones de comprar la conocida red social para demostrar que el difunto Twitter es una red social bastante importante para la civilización y los usuarios, sin importar su inclinación política, tienen la libertad de emitir su opinión.

Foto: Getty Images

Vamos a irnos un poco atrás en el tiempo para entender bien todo el proceso que ha pasado la red social.

Elon Musk compró Twitter en octubre de 2022

En su momento incluso dio a entender que personas exiliadas de Twitter, como fue el caso de Donald Trump (quien no fue baneado de la app nomas’ porque sí) podrían volver a la plataforma que protegería la libertad de expresión ya que según Musk, esto indispensable para una democracia.

Y sí, no lo contradecimos. La cuestión es que en algún punto, Elon Musk se quiso echar para atrás con la compra de Twitter y las leyes casi lo obligaron a cumplir con su adquisición, por lo que en octubre de 2022 desembolsó 44 mil millones de dólares por la plataforma.

Elon Musk compró Twitter en octubre de 2022. Foto: Getty Images

El dueño de Tesla ha hecho una serie de cambios que no han gustado para nada

Desde entonces el empresario no sólo se ha quejado de haber comprado la empresa –red social por la que según él pagó más de lo que realmente vale–, sino que también ha dado a entender que de los usuarios le ayudarán a recuperar algo del dinero perdido.

O al menos eso es lo que la mayoría de nosotros pensamos al ver la serie de cambios absurdos y fallidos que Elon Musk ha hecho en la red social durante los últimos ocho meses.

Desde entonces el multimillonario ha hecho cambios en Twitter que no le han gustado a casi nadie. Foto: Getty Images

cambios no tan chidos que Elon Musk ha hecho al viejo Twitter

Desde la compra de la ahora común palomita de verificación azul, hasta el último movimiento de eliminar la opción de bloquear, acá enlistamos 5 cambios que Elon Musk ha hecho a X y con los cuales arruina una de las mejores redes sociales de los últimos años:

1.- El cambio de la cuota límite de tuits diarios en Twitter

Este sábado 1 de julio, la gente se despertó con la noticia de que Twitter se había caído y presentaba fallas a nivel mundial. Algo que al final no resultó ser más que uno de los nuevos cambios de Elon Musk: la ‘cuota límite’ de tuits diarios.

Dicho en otras palabras, Elon Musk ahora dosificará Twitter de acuerdo al plan de pago que tengas. Los usuarios que paguen su subscripción a Twitter Blue tendrán chance de leer hasta 10 mil tuits al día, mientras que los que no paguen apenas y podrán checar unos mil diarios.

Elon Musk dijo que este cambio es temporal, pero no dijo cuánto duraría. Foto: Twitter

En la mente de Musk esta medida es para disminuir la extracción de datos y manipulación del sistema. Sin embargo, para muchos Twitter es la fuente de información más eficaz y rápida (cosa que comprobamos cuando se cae WhatsApp o tiemble y nos metemos a la plataforma a verificar dicha info).

¿Qué pasará si queremos saber sobre algo que ocurrió en la tarde-noche y ya nos acabamos nuestra cuota diaria de tuits? Y ya ni mencionar la friega que esto le pone a páginas web que usan Twitter para llevar tráfico, así como gente o empresas que usan la red social para viralizar mensajes/campañas importantes que podrían no ser vistas debido a esta nueva política de Twitter.

Muchos no están contentos con la restricción de Twitter, cortesía de Elon Musk. Foto: Getty Images

2.- El cambio en el algortimo de Twitter para auto-promocionarse

Si pensaban que el berrinche de alguien con tanto poder no podía ser grande, en febrero de este año nos enteramos que Elon Musk había modificado el algoritmo de Twitter para promocionar sus propios tuits. ¿Y cuál fue la razón? que millones ignoraron sus memes del Super Bowl de este año.

No es broma. El millonario decidió levantar a su equipo de desarrolladores en una madrugada, ponerlos a chambear y agregar una modificación llamada “Power User Multiplier” (Multiplicador de Usuario de Poder) para que 40 millones de personas vieran sus tuits.

La misión de Elon Musk funcionó (de hecho hasta se salió de control), pues seguro recordarán que los tuits del dueño de Tesla aparecían incluso cuando no lo seguías o lo tenías silenciado en Twitter. Y así que digan “híjole, que chistoso es este sujeto, me encanta leer lo que escribe”, pues no.

Obviamente Musk habló al respecto y dijo que en realidad todo esto había sido por un cambio en el algoritmo que implementaron en Twitter, aunque un reporte desde Silicon Valley aseguró que todo fue planeado por el empresario. ¡Qué lata!

Meme subido de tono que compartió Elon Musk en Twitter

3.- Aumentar los caracteres de los tuits

Una de las características que a muchos les gustaba de Twitter eran los límites de caracteres para escribir un tuit, mismos que hasta antes de la adquisición de Elon Musk eran de 280. Un número sensato para seguir con el llamado ‘microblogging’ en dicha red social.

La limitación de caracteres en Twitter nos llevaba a sintetizar mejor la información, pues tenías que ingeniártela para emitir un mensaje claro y conciso sin pasarte de palabras (a menos de que hicieran un hilo, pero el concepto seguía siendo el mismo).

Twitter tenía 280 caracteres para publicar tuits. Foto: Twitter

El microblogging fue durante muchos años parte de la esencia de Twitter, o al menos así fue hasta que Elon Musk llegó y decidió poner opciones de 4 mil hasta los 10 mil caracteres a los usuarios que pagaran por la suscripción en la red social.

Obviamente esto ha llevado a algunos a escribir biblias en texto que bien pudimos ver en plataformas como Facebook e Instagram. Así que ahora Twitter no se distingue de otras con nada y no sólo eso, sino que le ha quitado a las personas la capacidad de resumir mensajes que muchas veces sólo son importante para ellos.

Elon Musk aumentó demasiado los caracteres en esta red social. Foto: Twitter

4.- Mostrar cuántas personas han visto tus tuits

Fue uno de los primeros cambios que Elon Musk hizo a Twitter y desde entonces supimos que todo iba a salir mal. Desde diciembre de 2022 la plataforma decidió hacer público el alcance de los usuarios y muestra cuántas personas vieron los tuits publicados.

La medida no es de mucha ayuda si somos objetivos más allá de ver cómo cuentas de millones de personas tienen menos ‘likes’ o retuits a comparación de la cantidad que los visualiza en Twitter. De hecho, esta opción hizo a muchos sentirse ignorados.

Si plataformas como Instagram ya hasta implementaron el esconder los likes para que las personas se interesen en postear cosas sin importar si a la gente les gusta o no, Twitter hizo todo lo contrario. ¿Para qué? Nos seguimos preguntando lo mismo.

Twitter muestra el alcance que tienen tus tuits, más allá de los likes y los rts. Foto: Twitter

5.- Pagar por la palomita de verificación (Twitter Blue)

El peor cambio que Twitter sufrió a manos de Elon Musk, ese fue el quitar la palomita de verificación que hasta antes de 2022 era exclusivamente para cuentas de celebridades, organizaciones y personas que tuvieran cargos o puestos de relevancia.

Más allá de ver esto como una manera de diferenciar o segmentar a los usuarios de Twitter, a muchos la palomita de verificación nos ayudaba a reconocer si un tuit era de una cuenta legítima y real. Algo que ahora es muy difícil de diferenciar (incluso algunas empresas perdieron millones por esto).

Y es que Elon Musk puso a la venta una suscripción de 8 dólares mensuales para tener una palomita de verificación en Twitter, lo cual quitó a la palomita relevancia, veracidad y que irónicamente provocó todo lo que Elon Musk criticó de la segmentación de gente en Twitter.

Ahora los usuarios verificados son los únicos que pueden disfrutar de herramientas nuevas en Twitter, como las de ver más de 10 mil tuits diarios, editar tuitazos y otros cambios ya mencionados en esta lista. Unos que, sinceramente, no valen ni pagar 10 pesos por ellos.

Foto: Getty Images

6.- Cambiarle el nombre por X

A pesar de que la red social ya se llama oficialmente X, todos seguimos diciendo Twitter.

A finales de julio pasado el empresario presentó el nuevo logo, nombre y color primario de la red social que por muchos años fue identificada por el pajarito azul. A partir de ese momento todo cambió a color negro, con una X.

Elon Musk le cambió el logo, el nombre y el color a Twitter / Foto: @elonmusk

7.- Eliminar la opción de bloquear

Si bien esta todavía no ocurre, el empresario ya la anunció por medio de su cuenta de X.

Afirmó que pronto van a quitar la opción de bloquear y que solo estará disponible para mensajes directos o DM’s porque “no tiene sentido“. Y vaya que la reacción de los usuarios por este aviso no fue tan buena que digamos.

Muchos reclamaron que esta es una función importante de seguridad, por lo que no debería ser eliminada.

Foto: Twitter

8.- El programa de suscripción para creadores de contenido

Durante el pasado mes de abril se puso en funcionamiento un programa de suscripción para los creadores de contenido. Es decir, que un grupo de usuarios populares puedan generar ganancias.

Es decir, si eres apto para participar en el programa de suscripciones, las personas podrán pagar para suscribirse a tu cuenta y acceder a beneficios exclusivos como contenido o la posibilidad d interactuar con el creador de forma directa.

Foto: X

Considerando que Elon Musk no lleva ni un año en Twitter y cada que le mueve algo parece arruinarlo, nosotros sólo podemos decir que cada día es una nueva oportunidad para ver si vale la pena seguir en esa red social o es hora de buscar otra. ¿Ustedes qué opinan al respecto?

Te puede interesar