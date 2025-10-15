Lo que necesitas saber: Con la nueva actualización, ChatGPT ya podrá cotorrear contigo usando emojis o incluso se comportará como un amigo (nomás si tu quieres).

Con la novedad que OpenAI actualizará ChatGPT para que sus usuarios puedan tener conversaciones con la inteligencia artificial con contenido erótico, peeero solo será para “adultos verificados” (Sí, ajá).

Foto:Reuters

ChatGPT permitirá contenido erótico para “adultos verificados”

No, no es broma. Resulta que Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, reveló que la famosa herramienta de inteligencia artificial ChatGPT tendrá una nueva versión en la que se permitirá “tratar a los usuarios adultos como adulto”… y sí, incluye el contenido erótico.

De acuerdo con Altman, esta nueva actualización implementará el control de edad poco a poco. En diciembre, se permita el contenido sexual en la inteligencia artificial.

Eso sí, esta opción de interacción solo será “adultos verificados”, aunque no dio más detalles sobre esta verificación. Así que todo parece que por fin te servirá haberle dicho que eras mayor de 18 años a la IA.

Y como si esto no fuera suficiente, ChatGPT ya podrá cotorrear contigo usando emojis o incluso se comportará como un amigo. Pero claro, nomás si tú quieres que lo sea.

Foto: Getty Images

Aseguran haber mitigado los graves problemas de salud mental

Y es que esta actualización viene de las restricciones que tenía ChatGPT con los problemas de salud mental, cosa que según ellos lograron “mitigar”.

Aún y cuando este año salieron a la luz varios casos en los que la gente utilizaba herramientas de inteligencia artificial (incluidas OpenAI) para resolver sus problemas de salud mental. Al final, los usuarios terminaron por suicidarse.