¿Cómo, cuándo y dónde ver en vivo el vuelo espacial de Richard Branson en el VSS Unity de Virgin Galactic?

¿Creíste que Elon Musk era el único multimillonario que tenía su vista puesta en el espacio? Pues no, Richard Branson es otro al que no le falta nunca para dar la tanda y también tiene como objetivo salir del planeta Tierra. Y en su caso, lo hará literalmente.

Oh sí, Richard Branson se trepará a una nave de la compañía Virgin Galactic (su compañía) y viajará fuera de la Tierra este fin de semana. Y como la neta es bien rifado ver este tipo de acontecimientos, vamos a continuación con toda la info sobre cómo y cuándo ser testigo del vuelo espacial de este multimillonario.

Pero ojo acá, porque el vuelo que llevará al fundador de Virgin Galactic no será el tradicional despegue de un cohete espacial. La cosa con esta compañía es que su plan es crear aeronaves espaciales que puedan llevar tripulantes a un “breve” recorrido por el espacio exterior.

La aeronave, por ello, no es precisamente una cápsula impulsada por un cohete, sino una nave relativamente pequeña con una tecnología desarrollada por Virgin Galactic para poder llegar al espacio y regresar en ese mismo vuelo (¡órale!).

La cosa está así. La nave espacial despega con ayuda de una nave nodriza desde la pista de despegue y se elevan juntas a una altura de unos 50 mil pies (que vienen siendo más de 15 kilómetros). Luego, viene el desprendimiento, momento en que el cohete del avión espacial se enciende y lo lleva a superar la velocidad del sonido para alcanzar los 300 mil pies (más 91 kilómetros) por encima de la superficie terrestre.

Al llegar a esa altura, el cohete se apaga y comienza el espectáculo. La nave experimenta un momento de ingravidez, suspendida en el espacio, y permite a los tripulantes ver la Tierra a través de sus 17 ventanas. Para el regreso, prácticamente el piloto sólo guía la “caída” del avión espacial de vuelta a la Tierra.

El vuelo se hará a bordo del VSS Unity SpaceShipTwo, nave que ha realizado más de 20 vuelos de prueba. El despegue se realizará desde el Spaceport America, ubicado en Truth or Consequences, Nuevo México.

Welcome Sirisha Bandla, Colin Bennett, and Beth Moses — our expert crew members joining @richardbranson on our #Unity22 test flight. Watch LIVE this Sunday at https://t.co/5UalYT7Hjb. @SirishaBandla @VGChiefTrainer pic.twitter.com/F4ZrGnH3vo

— Virgin Galactic (@virgingalactic) July 5, 2021