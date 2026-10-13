Este 13 de octubre, Apple presentó su nueva línea de accesorios Home Collection, que incluye cámaras de seguridad, termostatos, sensores de temperatura, un timbre con video y una cerradura inteligente.

Lo que necesitas saber: Conoce las nuevas cámaras de seguridad, termostatos, sensores de temperatura, un timbre con video y una cerradura inteligente que se unen a la familia de Apple.

Este 13 de octubre, Apple no solo presento su nuevo dispositivo HomeView, sino también su nueva línea de accesorios Home Collection, que incluye cámaras de seguridad, termostatos, sensores de temperatura, un timbre con video y una cerradura inteligente.

Foto: apple.com.

Conoce la nueva línea de dispositivos Apple Home Collection

Quizá te habrás dado cuenta que medio internet anda hablando del HomeView, la nueva pantalla inteligente recién anunció Apple, peeero esa no fue la única sorpresa pues también se reveló su nueva línea de accesorios para el hogar inteligente Apple Home Collection.

Estos accesorios se puede configurar desde el iPhone y están diseñados en colaboración con LG Electronics y Schneider Electric.

Cuatro cámaras de LG

Empezamos con todo. Apple presentó las cuatro cámara de LG que se unen a su familia de dispositivos inteligentes peeero diseños para vigilar los hogares desde un centro de control doméstico.

Cada cámara tendrá una resolución de hasta 2.5K y contará con reconocimiento facial, de mascotas, vehículos y paquetes. Además, los videos se almacenará en el plan iCloud+. Los dipositivos de seguridad son:

Timbre con video: Son dos cámaras con vistas hacia las visitas y paquetes, además de un foco integrado y un timbre que se reproduce en el centro de control que se utilice (HomeView, HomePod y HomePod mini).

Son dos cámaras con vistas hacia las visitas y paquetes, además de un foco integrado y un timbre que se reproduce en el centro de control que se utilice (HomeView, HomePod y HomePod mini). Floodlight Cam: Quizá lo que más llama la atención por su diseño. Se trata de una cámara con focos duales que se activan al detectar movimiento y tienen visión nocturna en color con poca luz.

Quizá lo que más llama la atención por su diseño. Se trata de una cámara con focos duales que se activan al detectar movimiento y tienen visión nocturna en color con poca luz. Cámara para exteriores: Un dispositivo que también cuenta la visión nocturna en color que permite ajustarse al ángulo que quiera ser vigilado.

Un dispositivo que también cuenta la visión nocturna en color que permite ajustarse al ángulo que quiera ser vigilado. Cámara de interior: Y como no solo es importante el exterior, también se presenta un dispositivo para vigilar lo que ocurre dentro de la casa. La cámara puede inclinarse hacia arriba y hacia abajo.

Apple Home Collection // Foto: Apple.com

Una cerradura inteligente

Ahora vamos al acceso de la casa. Esta nueva cerradura inteligente detecta cuando una persona se aproxima a la puerta y puede desbloquearse automáticamente con la ayuda de uniPhone o Apple Watch.

Por si fuera poco, además de decirle adiós a andar cargando las llaves, la cerradura también detecta si la puerta se ha abierto, cerrado o manipulado, por lo que emite una alerta al usuario.

Apple Home Collection // Foto: Apple.com

Controla el clima de tu hogar

Por último tenemos dos termostatos inteligentes, uno de LG Electronics y otro de Schneider Electric. Aunque ambos pueden medir la temperatura y la humedad en varias habitaciones.

Además, ajustan la temperatura de la casa dependiendo si hay alguien, si se está relajando antes de dormir o incuso si no hay nadie presente… todo sin la necesidad de programar nada a mano.