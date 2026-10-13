Liberación del Güero Gym en Morelos: El intercambio de la Fiscalía por 3 agentes secuestrados

La Fiscalía de Morelos liberó al güero gym (José David N) a cambio de recuperar a 3 agentes secuestrados tras un operativo.

Lo que necesitas saber: La Fiscalía de Morelos liberó al güero gym a cambio de recuperar a 3 agentes secuestrados.

Omar García Harfuch y Morelos han sido tendencia en el arranque de la semana del 12 de octubre, entre otras cosas por la liberación de José David N (alias el güero gym) a cambio de 3 agentes que fueron secuestrados por su grupo, Pueblos Unidos.

La detención del güero gym provocó bloqueos carreteros y enfrentamientos con el saldo de 3 agentes secuestrados.

Foto: Margarito Pérez-Cuartoscuro.

Fiscalía de Morelos libera al güero gym

Antes de las 10 de la noche del 12 de octubre, la Fiscalía de Morelos publicó un comunicado para informar que había liberado a José David N.

La Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto y de la Secretaría de Seguridad del estado detuvieron al güero gym en un operativo contra la extorsión.

El güero gym es identificado como un “generador de violencia de influencia regional” relacionado con Pueblos Unidos.

Foto: Margarito Pérez-Cuartoscuro.

Sin embargo, después de su detención se desataron enfrentamientos, quema de patrullas y bloqueos en distintos puntos de la ciudad.

El saldo también dejó 3 agentes —de la Fiscalía Regional Oriente— secuestrados por este grupo en el municipio de Totolapan (lo que fue acuñado en redes como el morelazo en referencia al culiacanazo de octubre de 2019).

“Ante ese hecho, se activó el protocolo de atención en casos de secuestro para privilegiar la vida de las víctimas retenidas contra su voluntad“, explicó la Fiscalía de Morelos.

Corte a: los agentes colaboradores fueron liberados después de las 7:30 de la tarde de ese mismo lunes. Uno de ellos fue hospitalizado.

Foto: @Fiscalia_Mor.

Y aquí viene el argumento de la Fiscalía: salvar la vida de los agentes.

Claudia Sheinbaum respaldó a la Fiscalía

En la mañanera del 13 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre este intercambio.

De hecho, respaldó la decisión de la Fiscalía de Morelos, ya que, dijo, se tenía que poner como prioridad las vidas de los agentes —ya después, explicó, se puede organizar otro operativo para continuar con las detenciones sin poner en riesgo la seguridad de quienes participan.

Foto: Presidencia.

Más o menos lo mismo dijo el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, quien enfatizó que las autoridades estatales llevaron a cabo este operativo.