Tras el exitoso lanzamiento de GTA VI, Rockstar Games por presentó Grand Theft Auto VI: The Album (Deluxe Edition), la expansión oficial de la banda sonora del videojuego que suma 23 nuevas canciones a las 34 ya publicadas, contando con la participación de algunos artistas como The Dare, Slayyyter, Denzel Curry, HEALTH, Power Trip y Real Dimez x Sexyy Red.

Lo que necesitas saber: Grandes artistas como The Dare, Slayyyter, Denzel Curry, HEALTH, Power Trip y Real Dimez x Sexyy Red se suman a este repertorio de 57 temas exclusivos para celebrar GTA VI.

¡Por fin está disponible GTA VI! Y para elevar aún más el hype de su lanzamiento, Rockstar Games publicó ‘Grand Theft Auto VI: The Album (Deluxe Edition)’, la versión con todas las canciones nuevas que estarán disponibles dentro del juego y que podremos disfrutar en cualquier momento.

Imagen de lanzamiento del GTA VI // X:@RockstarGames

¡Grand Theft Auto VI: The Album (Deluxe Edition) ya está disponible!

Tras el exitoso lanzamiento de GTA VI, Rockstar Games por fin presentó Grand Theft Auto VI: The Album (Deluxe Edition), la expansión oficial de la banda sonora del videojuego que suma 23 nuevas canciones a las 34 ya publicadas.

Y es que, como te contamos en la primera tanda de canciones, la idea es poder llevar la experiencia de GTA VI fuera de la pantalla, pues los 57 temas ya están disponibles en plataformas de streaming.

Si eres de los miles de jugadores que han disfrutado del juego desde el pasado 19 de noviembre, esta música seguro ya la escuchaste en algún punto de la historia, pues estará siendo reproducida en las diferentes emisoras de radio que existen dentro de Leónidas.

Aunque ojo, estas no serán la única opción. Si bien todos los temas de ‘The Album (Deluxe Edition)’ son creados para la llegada de GTA VI, el juego también cuenta con más de 200 éxitos clásicos y hasta con música con licencia.

Portada de álbum de música de GTA VI // Foto: Rockstar Games.

¿Qué artistas se suman a este álbum?

Y la pregunta del millón. Desde ya podrás disfrutar de sencillos nuevos de grandes artistas como The Dare, Slayyyter, Denzel Curry, HEALTH, Power Trip, Real Dimez x Sexyy Red, por mencionar algunos.

Ahora, estos artistas se suman a la lista de los que dejan su huella como parte de GTA VI como Travis Scott, Dua Lipa, Lana Del Rey, Playboi Carti, Cardi B, Justice, Rauw Alejandro, Fuerza Regida, JENNIE y Keith Richards.

Va de nuevo: ¡Grand Theft Auto VI: The Album (Deluxe Edition) ya está disponible en cualquier plataforma de streaming!