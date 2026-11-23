The Strokes se presentó en el Corona Capital 2026 con un show que no fue de dos horas como se esperaba, pero que sí sirvió para dimensionar por qué son la banda más grande de su generación; la más emblemática de los 2000 a la fecha.

Lo que necesitas saber: The Strokes regresó a México tras 4 años de ausencia... y nos confirman por qué son la banda más grande de su generación.

Gorillaz lo hizo majestuoso… Twenty One Pilots, explosivos… ¿Y The Strokes en el Corona Capital 2026? Luego de procesarlo por unas horas, ya después de la emoción que te da escucharlos en vivo, queda esta sensación de que acabas de ver a una banda que ya merece etiqueta de legendaria.

La más representativa del indie rock de los 2000 en adelante, sin duda. Esa que hace que varios treintañeros o los que andan en los 40, peguen una buena carrera desde la apertura de puertas, con todo y caída. La prueba, aquí abajo…

Una banda multigeneracional

Pero este show de The Strokes también muestra algo importante: son una banda mucho más multigeneracional de lo que usualmente se cree. Los fans de más tiempo, por supuesto, llevarán en el corazón discos como Is this It o Room On Fire, o canciones como “You Only Live Once”.

Sin embargo, una camada más joven, los Gen Z arraigados en TikTok, los descubrió con The New Abnormal y los ha encumbrado gracias a canciones como “Selfless”, “The Adults Are Talking” o “Ode to the Mets”, que ya parecerían clásicos modernos de su repertorio.

Esa onda multigeneracional la vimos en la barricada, donde entrevistamos a varios fans que justo se mostraban entusiasmados por escucha ‘la rola migajera’ (“Selfless” por si se preguntaban, jajaja). Y otros más antaños, hasta sacaban los tips para aguantar el día completo enfrente de la barricada, con medias de compresión y todo.

Eso sí, mucha gente de diferentes edades con las playeras que llevaban en la espalda el ‘Casablancas 77’ del video de “The Adults Are Talking”.

The Strokes en el Corona Capital 2026… ¡No espanten!

Así llegó la noche. Y no nos hagamos… si ibas con tu grupo de amigos, seguro no faltó el comentario de “estos güeyes van a salir tarde”, o el de “Julian va a salir medio pedo o algo”. La banda se ha hecho su mala fama, no podemos negarlo.

Y efectivamente, The Strokes salieron a su show en el Corona Capital 2026 con un ‘elegante’ retraso de 10 minutos. Les mentiría si no les dijera que me puse tenso cuando chequé la app del festival, y vi que su horario se había recortado de 11:00 pm a 12:15 am.

Julian Casablanca con The Strokes en el Corona Capital 2026. Foto: Freddy Sainz.

“Este güey nos la va a aplicar”, me quedé pensando, todo fatalista. Pero cuando Julian Casablancas dijo “Well, well, well” antes de iniciar con “Last Nite”, el nervio se fue.

Puro hitazo se mandaron de inicio: “The Adults Are Talking”, “Juicebox”, “Hard to Explain”, “Automatic Stop”. Fácil, cualquiera de esas canciones podría estar en la parte final del show.

Y a la par de esas, llegó “Going to Shopping”, de su disco más reciente. Que si el autotune, que si suena raro… el debate sobre ello se escuchaba por ahí, pero bien que las cantan; es bonito y está bien. Aceptemos que a Julian le late experimentar con ese elemento y disfrutemos, porque el nuevo disco de The Strokes está bueno.

Un Julian entre lo misterioso y lo cotorro

“Gracias”, gritaba Julian Casablancas con su voz más rasposa. “Hermosa ciudad… y no estoy siendo sarcástico”, decía después con su voz densa y un tanto balbuceada para luego tirarnos más temazos como “Lonely In The Future”, “Sefless” y “Reptilia”.

Y qué onda con “Reptilia”, eh. Sí, puede que para muchos sea la canción más choteada de la banda (recuerdos de Guitar Hero me vienen a la mente), pero sin duda de las que más euforia provocan. Mentiría también si no les dijera que de inmediato te dan ganas de hacer ‘guitarra de aire’ con el que seguro es el riff más reconocido de The Strokes.

En el escenario, Julian, que trae su estilo muy a lo Keanu Reeves en Matrix, también se ve más enérgico en esta canción. La canta con furia y ademanes varios con las manos, a diferencia de sus compañeros que siempre se ven más serenos.

Pero eso es solo cuando tocan, porque cuando Julian abre el micrófono para que hablen, se ve que cotorrean chido. Nikolai Fraiture nos mostraba su mejor español con un “¿Qué pasa, Ciudad de México? La siguiente canción es ‘Someday'”.

No fueron dos horas de show… pero se gozó

La noche continuó con un setlist demoledor en todos los sentidos. “New York City Cops”, “Tyrants Of The Mellow Moon”, “Dine N’ Dash”, “Call It Fate, Call It Karma” (para recordarnos que The Strokes también tienen rolas fuera del estándar del rock).

Y de nuevo, Julian, en su modo más bromista, andaba insistiéndole a Albert Hammond Jr. que diera unas palabras. Hasta Fabrizio se unió al cotorreo para que el guitarrista diera unas palabras. Y bueno, Albert no elaboró tanto; solo dijo que iba la última canción con “Take It Or Leave It”.

Albert Hammond Jr. de The Strokes en Corona Capital. Foto: Freddy Sainz.

Y no era la última ni de chiste. The Strokes regresaron al escenario principal del Corona Capital 2026 a los pocos instantes para decir que el público mexicano es muy lindo, y de una tirar “You Only Live Once” y “Meet Me In The Bathroom” en su encore.

“Son unos bastardos locos”, decía Julian que se veía de muy buen humor para cerrar todo con “Ode to the Mets”. Que lo dio todo a pesar de la mala fama que se han hecho de salir tarde y, en este caso, terminar antes de lo que el festival había señalado en sus horarios.

Sí, The Strokes salieron 10 minutos tarde. No, no fueron dos horas de show. Por ahí, algunos dirán que faltaron dos o tres canciones para hacer más sólido el setlist, que de todas formas lo armaron increíble. Todo valió la pena, con sus detallitos.

Son cosas que se le pueden conceder una que otra vez a la banda más grande del indie rock dosmilero.