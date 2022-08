10 hacks del iOS 16 que debes conocer (y cómo activarlos en tu iPhone)

El pasado 6 de junio durante la WWDC (WorldWide Developers Conference), uno de los eventos más importantes de Apple, la famosa compañía de la manzanita presentó las novedades en sus dispositivos y sistemas operativos siendo una sorpresa el anuncio del iOS16.

Durante el evento realizado en la ciudad de Cupertino, en California, Apple dio más detalles sobre el próximo sistema operativo para iPhone, uno que por ahora se encuentra en fase Beta, pero que podríamos tener disponible en el mes de septiembre según los rumores.

Las nuevas herramientas del iOS 16. Foto: Apple

El anuncio no ha pasado desapercibido para nadie. Sobre todo después de que se dieron a conocer todas las nuevas características y funciones que proporcionará el iOS 16, sistema que será compatible con los modelos de iPhone 8 en adelante.

Si ustedes quieren conocerlas para ver cómo configurarán su iPhone en un par de semanas más (ya sabemos que eso de la paciencia no es lo de ustedes), acá les contamos 10 hacks que tendrá el iOS 16 y cómo pueden activarlos una vez que el sistema operativo esté disponible.

Foto: Apple

1.- Personalizar y e intercambiar varias pantallas de bloqueo

Con el iOS 16 los usuarios podrán personalizar sus propias pantallas de bloqueo al poder escoger entre tonos de color, tipos y colores de letra. Pero eso no es todo, ya que ahora también podrán escoger esas pantallas de bloqueo e intercambiarlas de manera fácil y sencilla.

Sólo basta con apretar la pantalla cuando esté bloqueada para poder deslizar entre los fondos de pantalla que previamente creaste (mismos que puedes crear al deslizar en la última dispositivo y darle click al ícono de +), y los cuales puedes incluso sincronizar con tus perfiles (trabajo, personal, etc.) para que se cambien automáticamente.

Foto vía: TomsGuide

2.- Las notificaciones

Con la intención de no distraerte tanto de tus labores, con el nuevo sistema operativo de Apple las notificaciones podrán verse de varias maneras, ya sea en como una lista (usualmente las vemos así) o sólo con el número de notificaciones.

Para activar el modo en el que quieres ver las notificaciones basta con ir al menú de ajustes> Notificaciones> Mostrar Cómo. Ahí seleccionas la opción de tu preferencia, ya sea ‘Apilar’ (notificaciones en la parte de abajo), ‘Lista’ (se mostraran en el formato ya conocido) o ‘Recuento’ (sólo el número de notificaciones que aparecerán al dar el click).

Las notificaciones de iPhone ahora podrán verse de una manera diferente. Foto: Apple

3.- Editar mensajes enviados

Una de las funciones que muchos esperan del nuevo sistema operativo es la de editar el mensaje que enviaste en la aplicación de ‘Mensajes’. Pero eso no es todo, ya que también podrás marcar el mensaje como no leído si es que lo abriste y no tienes tiempo de contestar.

Para acceder a estos cambios basta con apretar el mensaje en cuestión y escoger las nuevas opciones del menú. Eso sí, para hacer los cambios sólo tendrás 15 minutos, pues después de ese tiempo no podrás editar o cancelar el mensaje en cuestión.

Ahora podrás editar los mensajes que envíes. Foto: Apple

Una vez que edites un mensaje cualquier persona con iOS 16 verá que el mensaje fue editado. En caso de que el destinatario no tenga dicho sistema operativo y tenga uno anterior, recibirá un mensaje con las correcciones que se hicieron.

4.- Compartir galerías de fotos a través de iCloud

Desde hace años se pueden compartir bibliotecas de fotos a través de álbumes compartidos en la app de ‘Fotos’. Sin embargo, con la nueva actualización ahora se podrá hacer esto desde iCloud y donde amigos y familiares podrán agregar, editar y eliminar fotos sin restricciones.

Sólo necesitas ir al menú de Configuración> Fotos> Compartir biblioteca. Ahí te dará la opción para configurar tu biblioteca y escoger las personas con quienes las compartirás (pueden ser hasta cinco de tus contactos).

Las galerías se podrán compartir a través de iCloud. Foto: Apple

Para el álbum compartido podrás decidir qué fotos quieres mover a la biblioteca compartida y bajo qué criterios, como las fechas en las que tomadas o las personas que destacan en ellas. Incluso hay una opción para eliminar fotos de ese álbum sin que se eliminen de la galería en tu iPhone.

Lo mejor es que iPhone te preguntará si deseas que todas las fotos que se tomen con la aplicación Cámara se envíen automáticamente a la biblioteca de fotos compartidas de iCloud, o si prefieres compartir tus imágenes manualmente.

Foto: TomsGuide

5.- El lanzamiento de My Sports

My Sports será una nueva seccón que automáticamente formará parte del sistema iOS 16. Aunque al principio sólo estará disponible en EU, Canadá, Reino Unido y Australia, les comentamos que esta app permitirá seguir de cerca a sus equipos favoritos,

Sean de la NFL, NBA, fútbol y más, My Sports estará disponible a través de la opción de “Noticias” y para configurarla sólo tienen que entrar, buscar la sección de ‘My Sports’ y después comenzar a seguir cualquier equipo o deporte que les gusten y del cual quieren estar al tanto.

La opción de MySports. Foto: TomsGuide

6.- Quitar fondos de una foto

Visual Look Up, una herramienta que Apple introdujo en iOS 15, tendrá una nueva actualización con la cual los usuarios podrán quitar un objeto/persona de una foto para después poder pegarla en otra imagen Ya sea de fotos tomadas con la cámara hasta imágenes descargadas de internet.

Foto: TomsGuide

Se trata de una especie de herramienta que sirve para hacer stickers, pues los objetos que se “separen” del resto de la imagen después se pueden pegar en Mensajes o Notas. Basta con apretar la imagen en cuestión y seleccionar las opciones de “copiar” o “pegar” según sea el caso.

Foto: TomsGuide

7.- La App Fitness para iPhone (y sin tener un Apple Watch)

El sistema de iOS 16 tendrá la app Fitness, la cual usará los sensores de movimiento del iPhone para medir tus pasos, la distancia recorrida y los entrenamientos diarios que realizas en apps que incluso sean ajenas a Apple. ¡Increíble!

Esta app será perfecta para llevar los registros de tus entrenamientos sin necesidad de tener un Apple Watch. Sin duda la herramienta perfecta para entrar sin pretexto al mundo fit.

La App Fitness de iOS 16 ahora se podrá usar sin tener un Apple Watch. Foto: Apple

8.- Safety Check

‘Safety Check’ o ‘Revisión de Seguridad’ es una función que ayudará a las personas en situaciones de violencia doméstica o de pareja, pues ahí pueden revisar y eliminar los accesos que han otorgado a dichas personas.

Como les comentamos en su momento, con Safety Check en cuestión de segundos podrán revisar y revocar el acceso a determinadas personas en aplicaciones como Buscar Mi iPhone, localización, datos, contactos y más. También puedes usar el restablecimiento de emergencia, que tal como dice, restablece inmediatamente el acceso a todas las personas y aplicaciones a la vez en todos los dispositivos sincronizados con tu cuenta de iCloud.

9.- Las mejoras en el mail de iPhone

El sistema operativo iOS6 traerá nuevas mejoras en el mail de iPhone, tales como una búsqueda más eficiente entre tu pila de correos electrónicos, la opción de redactar mails a través de la voz y hasta el recordarte los mails que tienes pendientes o darle seguimiento a esos que son importantes.

Sin embargo, debemos decir que una de las opciones más esperadas para el mail de Apple es la opción de anular el envío de correos. Eso sí, tendrás que ser rápido ya que sólo tendrás de 10 a 30 segundos después de enviar dicho mensaje, de acuerdo a cómo lo configures.

Para esta opción sólo tendrás que ir a Mail> Configuración> Deshacer envío. Ahí selecciona el tiempo que quieres tener para poder anular el envío del correo electrónico y listo.

Podrás anular el envío del mail en iPhone. Foto: TomsGuide

10.- Sacar texto de un video

Sí, leyeron bien. Apple agregará una opción para que los usuarios puedan sacar textos que aparezcan en los videos que graban, algo que se podrá hacer gracias a una nueva herramienta de Visual Look Up que además dará la opción de traducir el texto en caso de que esté en otro idioma al tuyo.

Usar esta herramienta es sencillísimo, pues al momento de ver el video y/o pausarlo, el sistema detectará el texto y te pondrá tres puntitos en la parte inferior derecha. Le das click y te aparecerá un menú con la opción “mostrar texto”, que seleccionará las palabras para después copiarlas.

Foto: TomsGuide