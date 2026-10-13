Fórmula 1 regresará al continente africano después de casi 40 años, una vez que hizo oficial un acuerdo por 10 años en Ruanda, a partir de los primeros años de la década que inicia en 2030.

Lo que necesitas saber: El último GP de Fórmula 1 en África se celebró en Sudáfrica, en 1993

Fórmula 1 regresará al continente africano después de casi 40 años, una vez que hizo oficial un acuerdo por 10 años en Ruanda, a partir de los primeros años de la década que inicia en 2030.

A través de un comunicado y en en diversas publicaciones en redes sociales, la máxima categoría hizo oficial el anuncio, aunque por ahora sin especificar a partir de qué año, tan solo se hace mención que Ruanda se agregaría al calendario, por muy temprano, en 2030.

Gran Premio de Ruanda / F1

Fórmula 1 vuelve a África

África recibió por última vez un Gran Premio de Fórmula 1 en 1993, en Sudáfrica (con triunfo de Alain Prost), de modo que en caso de que Ruanda logre celebrar su primera de 10 carreras en 2030 se habrían cumplido 37 años.

“África siempre ha sido parte del futuro de la Fórmula 1, y desde el principio estábamos decididos a regresar de la manera correcta, con el socio adecuado, un compromiso a largo plazo y una visión clara para crear un impacto significativo”, dijo Stefano Domenicali, director de Fórmula 1.

Ruanda construye un circuito nuevo

Se sabe que a partir de este anuncio se construirá un nuevo circuito en la ciudad de Bugusera, la cual se ubica a 40 kilómetros de la capital de Ruanda, que es Kigali y del cual se darán a conocer más detalles “a su debido tiempo”.

Ruanda se convertirá en el tercer país africano que celebra un Gran Premio de Fórmula 1 después de Sudáfrica, donde México logró su primer triunfo en 1967, con Pedro Rodríguez. El otro país es Marruecos, que solo celebró una carrera en 1958.

Así será el circuito de Ruanda

Críticas por la llegada de Fórmula 1 a Ruanda

El anuncio recién hecho por Fórmula 1 no se ha salvado de críticas, ya que el país africano ha sido señalado por Amnistía Internacional por su “terrible historial de derechos humanos”.

Ruanda ha lanzado una compaña para atraer turismo conocida como “Visit Rwanda”. El país ha elevado su oferta de eventos deportivos en los últimos años. Sin embargo, esto ha sido señalado como un esfuerzo para desviar la atención y limpiar la imagen del país.