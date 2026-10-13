Lo que necesitas saber:
Netflix tendrá los 104 partidos del Mundial 2030 en España y Andorra.
El Mundial del 2030, que se celebrará en conjunto en España, Portugal y Marruecos, así como en otros países sudamericanos, entre ellos Argentina y Uruguay, será trasmitido a través de la plataforma de Netflix, que se hizo de los derechos de transmisión, y suma una Copa del Mundo más a su colección.
Netflix ya tenía los derechos de transmisión del Mundial Femenil del 2027 y del 2031, para el mercado de Estados Unidos, y ahora ha dado un golpe más con la Copa del Mundo varonil. Sin embargo, el acuerdo de la plataforma de streaming es solo para España y Andorra.
En México, los derechos de transmisión se mantendrá en poder de Televisa, en conjunto con TV Azteca.
Los 104 partidos del Mundial 2030 van por Netflix
Netflix tendrá los 104 partidos del Mundial en España y Andorra. Sin embargo el acuerdo con FIFA establece que se tendrán que dejar algunos partidos a la televisión abierta, y en ese sentido se indicó que en cada jornada se transmitirá un partido gratis.
Además, los partidos de la Selección de España, así como las semifinales y la final también se podrán ver en el país ibérico por televisión abierta, de acuerdo con The Athletic.
“Netflix adquiere los derechos audiovisuales exclusivos para España y Andorra de la Copa Mundial de la FIFA 2030”. Anunció Netflix en sus redes sociales.
¿Te gusta la idea de que la transmisión del Mundial 2030 sea vía streaming o es mejor por televisión abierta?