El Mundial 2030 se transmitirá en Netflix, pero solo en España y Andorra. En México, los derechos seguirán en manos de Televisa y TV Azteca.

Lo que necesitas saber: Netflix tendrá los 104 partidos del Mundial 2030 en España y Andorra.

El Mundial del 2030, que se celebrará en conjunto en España, Portugal y Marruecos, así como en otros países sudamericanos, entre ellos Argentina y Uruguay, será trasmitido a través de la plataforma de Netflix, que se hizo de los derechos de transmisión, y suma una Copa del Mundo más a su colección.

Netflix ya tenía los derechos de transmisión del Mundial Femenil del 2027 y del 2031, para el mercado de Estados Unidos, y ahora ha dado un golpe más con la Copa del Mundo varonil. Sin embargo, el acuerdo de la plataforma de streaming es solo para España y Andorra.

En México, los derechos de transmisión se mantendrá en poder de Televisa, en conjunto con TV Azteca.

La Selección de España en 2026 / Mexsport

Los 104 partidos del Mundial 2030 van por Netflix

Netflix tendrá los 104 partidos del Mundial en España y Andorra. Sin embargo el acuerdo con FIFA establece que se tendrán que dejar algunos partidos a la televisión abierta, y en ese sentido se indicó que en cada jornada se transmitirá un partido gratis.

Además, los partidos de la Selección de España, así como las semifinales y la final también se podrán ver en el país ibérico por televisión abierta, de acuerdo con The Athletic.

“Netflix adquiere los derechos audiovisuales exclusivos para España y Andorra de la Copa Mundial de la FIFA 2030”. Anunció Netflix en sus redes sociales.

¿Te gusta la idea de que la transmisión del Mundial 2030 sea vía streaming o es mejor por televisión abierta?