Ay, no: El videojuego ‘LEGO Star Wars: The Skywalker Saga’ retrasa su fecha de lanzamiento

En la industria de los videojuegos, la franquicia que LEGO ha creado de la mano de Star Wars se ha convertido en una de las favoritas. Y bueno, este año todos los fanáticos esperaban con ansias el lanzamiento de un nuevo juego que luce prometedor… pero habrá que esperar un rato -quién sabe cuánto- más para echar la partida.

Los encargados de desarrollar The Skywalker Saga acaban de anunciar que este no verá la luz en la primavera del 2021 como se tenía contemplado originalmente. Su liberación se dará en otro momento y lo más desconcertante de todo es que no se sabe cuándo (y pues chale, la verdad).

‘LEGO Star Wars: The Skywalker Saga’ no llega esta primavera

A lo largo del último año, hemos visto cómo diferentes videojuegos han tenido que retrasar su fecha de lanzamiento. Ahí tienen, por ejemplo, a Cyberpunk 2077 en su momento, Halo Infinite, Gotham Knights (de Batman) y otros tantos que se vieron afectados en su desarrollo por la pandemia . O incluso, algunos han pospuesto su lanzamiento por un asunto de planeación y mera logística.

Como sea, nos hemos quedado con las ganas de echar disfrutar algunos de estos títulos hasta nuevo aviso y ese también será el caso de LEGO Star Wars: The Skywalker Saga. A través de un comunicado en su cuenta de Twitter, los desarrolladores anunciaron que el juego no saldrá esta temporada de primavera como se contempló en agosto de 2020.

Thanks to all our fans for your continued patience. pic.twitter.com/tCDV9Ikftd — TT Games (@TTGames) April 2, 2021

“Todos los que conformamos TT Games [propiedad de Warner Bros Interactive] estamos trabajo muy duro para hacer de LEGO Star Wars: The Skywalker Saga el mejor juego de LEGO jamás hecho, pero necesitaremos un poco más de tiempo para que así sea. No podremos alcanzar la fecha de liberación en primavera que nos propusimos, pero les daremos una actualización del tiempo de lanzamiento tan pronto como nos sea posible“, se lee en el comunicado compartido este viernes 2 de abril.

Y pues así las cosas. No sabemos si se lanzará en alguna otra temporada del 2021 o esperaremos un año más para echar la partida. A esperar se ha dicho y, desde luego, por acá estaremos al tanto para informarte qué onda con esto.

¿De qué va el juego?

El proyecto de LEGO Star Wars: The Skywalker Saga se anunció originalmente en 2019, pero hasta mediados-finales de 2020 se anunció su lanzamiento. A lo largo de estos dos últimos años, con su desarrollo en marcha, los fanáticos han levantado la expectativa sobre lo que verán en esta entrega.

La característica más prometedora del juego es que podrás pasearte por los escenarios de las nueve películas (sí, hasta la última triología) que conforman el universo cinematográfico creado por George Lucas. Además, quien quiera unirse al Lado Oscuro lo podrá hacer sin problemas para realizar todo tipo de misiones y más, todo con el clásico estilo y humor característico de LEGO. Acá te dejamos el tráiler para que más o menos cheques de qué va el título.