Nada en la vida es gratis, excepto por Facebook que “es gratis y siempre lo será”. Bueno, ese solía ser su eslogan, pero como las cosas cambian y a las promesas de las empresas se las lleva el viento, Mark Zuckerberg anunció que se viene una suscripción de pago tanto para FB como para Instagram, apps de Meta.

Meta Verified, la suscripción de pago para verificar cuentas en Facebook e Instagram

Oh sí, parece que el dueño de Meta se echó una plática con Elon Musk y éste le dio unos cuantos consejos de negocios. Tal como sucede con Twitter, Facebook e Instagram contarán con una suscripción (que no será gratis) para poder verificar una cuenta y que le aparezca el distintivo azul.

Se trata de Meta Verified, la cual comenzará a entrar en operación desde ya. Mark Zuckerberg hizo el anuncio este domingo, 19 de febrero, y dijo que “desde esta semana” lanzarán la suscripción para Facebook e Instagram.

Lo que se sabe hasta ahora de Meta Verified y la suscripción de pago en Facebook e Instagram es bastante concreto, pero deja algunas dudas. Mark Zuckerberg sólo dijo cuánto costará, lo que permitirá hacer y dónde se lanzará primero.

Precio, para qué, dónde y para cuándo

El precio será de 11.99 dólares por mes en web y 14.99 en iOS. Hablamos de entre 220 y 275 pesos mexicanos al mes para la fecha en que hizo el anuncio.

Con Meta Verified será posible verificar tu cuenta (con un documento de identidad oficial), obtener un distintivo azul, conseguir protección adicional contra la suplantación de identidad y acceder directamente al servicio de atención al cliente.

De acuerdo con Xataka, suscribirse a Meta Verified incluiría además stickers exclusivos para usar en Stories y Reels, además de 100 estrellas gratis por mes para dar propinas a los creadores en Facebook.

Esta semana en que se hace el anuncio, el producto será lanzado en Australia y Nueva Zelanda (¡ah mira, las sedes del Mundial Femenil!). Y pues ya, esos fueron todos los detalles que dio el dueño de Meta en su anuncio.

Por ahora no han especificado si quienes ya cuentan con el distintivo azul de cuenta verificada lo mantendrán o deberán pagar sí o sí para conservarlo. Todo indica que no correrán ese riesgo por ahora, pero no podemos descartar que en algún momento sea voluntariamente obligatorio.

Mientras no comiencen con el pie izquierdo como paso en Twitter y todo el caos con las cuentas falsas pero “verificadas”, lo demás puede sortearse de una u otra. Ya veremos cómo avanza Meta Verified y para cuándo llega a México.