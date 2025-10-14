Lo que necesitas saber: Siguiendo el patrón de la clasificación de cine, en las cuentas de menores de 18 años, solo se mostrarán groserías de vez en cuando y desnudos "leve".

Tras el polémico uso de algunas redes sociales en las que según el asesino de Charlie Kirk utilizó para revelar su crimen, Instagram anunció que implementó nuevas restricciones de contenido para los adolescentes… inspiradas en la clasificación de películas PG-13.

Instagram // Foto: Getty Images

¿Cuáles son las nuevas protecciones clasificación PG-13 de Instagram?

Con la novedad de que la famosa aplicación de fotografías, Instagram, ha decidido implementar restricciones para menores de edad, inspiradas en la clasificación de películas PG-13.

De acuerdo con el New York Times, las nuevas protecciones fueron anunciadas se aplicarán de forma automática a las cuentas de menores de 18 años.

Siguiendo el patrón de la clasificación de cine, solo se mostrarán groserías de vez en cuando y desnudos “leve”. Y si los padres consideran que esto no es suficiente, pueden configurar las cuentas con aún más restricciones al activar la opción “Contenido Limitado”.

Estas medidas se unen a una primera ronda de cambios que la aplicación implemento hace un año. Todas las cuentas de menores de edad eran configuradas como “privadas” de manera automático.

Instagram // Foto: Getty Images

Gobierno realiza investigación de Discord por permitir “contenido extremista”

Estos cambios no están relacionados directamente con el caso asesinato de Charlie Kirk. Aunque estas nuevas medidas de Instagram suceden pocos días después de la investigación del gobierno de Texas hacia Discord por exponer a menores de edad a “contenido extremista”.

Además, hace un mes otras famosas aplicaciones como Reddit y Twitch fueron acusadas de promover la radicalización. Así que todo apunta a que Instagram está preparándose para evitar estas situaciones en un futuro.