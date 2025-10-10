Lo que necesitas saber: El fiscal general de Texas, Ken Paxton, emitió una "Demanda Investigativa Civil"... una orden para que Discord entregue información antes de que se presente una demanda formal.

Ahora sí se le armó la polémica a Discord. El gobierno de Texas ha comenzado una investigación en contra de la famosa plataforma de comunicación por supuestamente permitir “contenido extremista”.

Esto luego de que en la investigación del asesinato de Charlie Kirk, las autoridades descubrieran que el sospechoso utilizaba Discord para comunicarse.

Discord // Captura de pantalla

Texas abre investigación contra Discord por “contenido extremista”

Discord está en la mira del gobierno de Texas… resulta que las autoridades anunciaron que investigarán a la famosa aplicación de comunicación por exponer a menores de edad a “contenido extremista”.

Y es que tras las investigaciones del asesino de Charlie Kirk, las autoridades descubrieron que el joven de 22 años utilizaba la plataforma para comunicarse con sus amigos y su pareja (a quienes les confesó el crimen).

Debido a esto, el fiscal general del estado, Ken Paxton, emitió una “Demanda Investigativa Civil”. Una orden para que Discord entregue información antes de que las autoridades presenten una demanda formal.

“Discord ha decidido permitir que el contenido extremista, la explotación sexual y la adicción prosperen en su plataforma”, compartió en redes.

Discord // Captura de pantalla

Plataformas acusadas de promover la radicalización

Esta investigación sucede un par de semanas después de que Discord y otras plataformas de mensajes como Twitch, Steam y Reddit fueran acusados de promover la radicalización de sus usuarios.

Como ya te contamos, se reveló que el asesino del activista estadounidense confesó el crimen en una plataforma de mensajería. Y no se hizo nada al respecto, de ahí tantas investigaciones…