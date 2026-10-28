Siri AI, la asistente virtual desarrollada por Apple, ahora está disponible en español, francés, portugués, japonés y coreano. Se espera que a finales del 2026 también esté disponible en turco, noruego, vietnamita y chino.

Lo que necesitas saber: Se espera que a finales de 2026 Siri AI también esté disponible en chino, turco, noruego y vietnamita.

En medio de los recientes estrenos de Apple —como la MacBook Pro con pantalla táctil y las nuevas herramientas del Apple Creator Studio— anunciaron que Siri AI ya está disponible en varios idiomas.

La actualización de software 27.2 ofrece una experiencia completamente nueva para las y los usuarios de Siri AI. Ahora platica más y mejor, de forma personalizada para todo el mundo. ¿Los nuevos idiomas? Siri AI ahora está disponible en francés, japonés, coreano, portugués y español.

¿Qué es Siri AI y qué puedes hacer con ella?

Siri AI es la nueva versión mejorada de Siri, la asistente virtual desarrollada por Apple. Lo interesante es que ahora es más potente y personal. Eso sí, sin comprometer tu privacidad.

Foto: Apple.com

El rediseño de Siri se basó en Apple Intelligence para comprender mejor el contexto personal de cada usuario y ayudarles a encontrar lo que necesitan al enviar mensajes, correos electrónicos, editar fotos y más.

Por ejemplo, Siri AI puede ayudarte a redactar un correo desde cero, enviar mensajes por WhatsApp o editar y compartir tus fotos al mismo tiempo, ya que ahora está disponible en más aplicaciones de todo el sistema.

También puedes preguntarle a Siri, “¿qué dijo mi mamá sobre su cita médica en el último mensaje que mandó el fin de semana“? Y buscará en tus mensajes hasta encontrar lo que mencionó. ¿Te mandaron la lista del súper por correo? Dile a Siri que la busque y agregue los productos a la lista de compras en la app Recordatorios.

Foto: Apple.com

Además, ¿quieres mantenerte al tanto de todo lo que pasa en el mundo? Siri AI puede platicarte sobre cualquier tema, gracias a su nuevo conocimiento ampliado. Ahora navega mejor en internet para darte respuestas precisas y hasta puede mantener una conversación contigo sobre tus búsquedas.

¿Cómo activar Siri AI?

Puedes activar la nueva versión de Siri diciendo “Oye, Siri” en tu dispositivo Apple con el sistema operativo actualizado a la versión más reciente. Asimismo, las y los usuarios de iPhone pueden picar el botón lateral o deslizar hacia abajo desde la Dynamic Island para iniciar una conversación.

También está disponible en Spotlight de iPad, Mac y en el Apple Vision Pro. ¿Quieres más? Siri AI ahora tiene su propia app en tu dispositivo Apple. La app se sincroniza con iCloud para tener el historial de conversaciones en todos tus gadgets.

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¡OJO! Siri AI cada vez estará disponible en más idiomas. Se espera que a fin de año esté disponible también en chino, noruego, turco y vietnamita. ¡A practicar!

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