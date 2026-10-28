Una fuente cercana a Bolsonaro detalló que el excandidato a la presidencia temía ser arrestado en Brasil. ¿La razón? Porque actualmente la Corte Suprema de Justicia lo está investigando por presuntos actos de corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal.

Lo que necesitas saber: Después de perder las elecciones y tras un día de desaparecido sin que nadie supiera en dónde andaba, el líder ultraderechista salió de Brasil y llegó a los Estados Unidos, y estos son los motivos

Ya quedó super confirmadísimo que, tras perder las elecciones, Flavio Bolsonaro salió de Brasil y llegó a los Estados Unidos junto con su esposa y familia. Y en torno a este tema, han salido varias versiones sobre su posible salida del país.

Respaldado por el gobierno de Trump, Bolsonaro aterrizó este miércoles 28 en un avión privado en el aeropuerto de Miami-Opa Locka junto con su esposa y dos hijas, tras salir de Brasil por una frontera terrestre en Argentina y hacer escala en Ecuador.

Peroooo, ¿por qué Flavio Bolsonaro escapó de Brasil y llegó al país de las barras y las estrellas? Esto es lo que sabemos.

Flávio Bolsonaro // Foto: Redes sociales.

¿Por qué salió de Brasil Flavio Bolsonaro?

Va el contexto. Después de perder las elecciones y tras un día de desaparecido sin que nadie supiera en dónde andaba, el líder ultraderechista salió de Brasil y llegó a los Estados Unidos, y estos son los motivos:

Una fuente cercana a Bolsonaro detalló que el excandidato a la presidencia temía ser arrestado en Brasil. ¿La razón? Porque actualmente la Corte Suprema de Justicia lo está investigando por presuntos actos de corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal.

Entre las acusaciones se encuentra que presuntamente Bolsonaro está relacionado con plataformas de apuestas ilegales en línea y otra con la producción de una película biográfica sobre su padre, “Dark Horse”, que, según la Policía Federal, involucró fondos de Banco Master.

Por otro lado, las autoridades investigan a Bolsonaro por sus vínculos con un abogado al que han señalado como operador de un entramado societario que realiza movimientos financieros sospechosos relacionados con las apuestas deportivas.

¿Qué dijo el gobierno de Trump a esto?

A la llegada del líder ultraderechista, el presidente de EU, Donald Trump, dijo: “Ciertamente aprobaría que esté aquí”, además de opinar que “son buenas personas”.

Dos funcionarios estadounidenses informaron que Estados Unidos estaba emitiendo visados para Bolsonaro y toda su familia.