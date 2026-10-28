Durante el Show Run de Checo Pérez en Reforma hubo quejas por las fallas de audio y el formato de la transmisión, y es que tal vez fue mucho ruido a tal grado que durante algunos momentos se escucharon más los comentarios, gritos y hasta ‘cánticos’ que el propio motor del auto de Checo.

Lo que necesitas saber: Las primeras personas llegaron al Show Run desde las 4:00 de la mañana

Checo Pérez volvió a Reforma, en Ciudad de México, para llevar a cabo un Show Run, ahora con la escudería Cadillac. Hubo banda que se lanzó a Reforma desde las 4:00 de la mañana para apartar un buen lugar y a las 8:00 el lugar ya estaba bastante nutrido. Se calcula que se lanzaron más de 100 mil personas al evento que tuvo una duración de dos horas y media.

El espectáculo de Checo Pérez estuvo muy chido y todo, pero hubo quejas por las fallas de audio y el formato de la transmisión, y es que tal vez fue mucho ruido a tal grado que durante algunos momentos se escucharon más los comentarios, gritos y hasta ‘cánticos’ que el propio motor del auto de Checo.

Lo que nos dejó y lo que no se vio del Show Run ce Checo Pérez en Reforma

¿Alguien pidió donas para desayunar? ¡Aquí las primeras donas de Checo Pérez en Paseo de la Reforma sin el ruido de la transmisión en vivo!

¿¡Qué tal esta joyazazazaza!? Checo Pérez ya comenzó su Show Run en Paseo de la Reforma y no podemos estar más emocionados ¡La F1 ya está en nuestro país! https://t.co/G1V40O5qN4 — Sopitas (@sopitas) October 28, 2026

La transmisión del Show Run no rifó

La banda que no se pudo lanzar a Reforma y siguió la transmisión del Show Run se quejó por diversos aspectos. Resulta que no había micrófonos (o no funcionaron) para del sonido ambiente en la glorieta del Ángel de la Independencia, de modo que cuando Checo hacia donas en ese seto, no había sonido.

Otro aspecto muy marcado fue el hecho de que los narradores no dejaban espacio para escuchar el motor del auto que manejaba Checo Pérez, sobre todo durante la primera salida de Checo.

Para las siguientes salidas se respetó mejor el protagonismo de Checo Pérez, aunque hubo espacios en los que comenzaron a cantar mientras el piloto hacia donas.

Ese drifting de Checo y luego las donas con una mano https://t.co/KGHadKpACq — Marie (@ma_fe79) October 28, 2026

Checo manejó uno de los autos de la película de Brad Pitt

Checo Pérez no salió a Reforma con un auto de Fórmula 1, en realidad se trató de un Fórmula 2 adaptada, que de hecho fue de los que se usaron en la película de F1, protagonizada por Brad Pitt.

Es por ello, que el ruido del motor no fue tan fuerte como el Show Run que armó Red Bull en 2021 con el mismo Checo, quien esa vez condujo uno de los modelos de la era de Sebastian Vettel y que sonaban machín.

Now that’s how it’s done. https://t.co/oiDgtmG5RS — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) October 28, 2026

Un niño invade la pista

Durante el segundo turno en la pista, Checo Pérez se bajó del auto y se dio tiempo para saludar a la gente. Se quitó el casco y los guantes, lo que hizo pensar que su auto había sufrido algún desperfecto, pero todo quedó en un susto en la glorieta del Angel de la Independencia.

De pronto, un niño burló los dispositivos de seguridad y pudo entrar a la pista para acercarse a Checo, quien a pesar de la presión de los elementos de seguridad, se dio el tiempo para atender al pequeño, quien poco después sí fue retirado.

Elementos de seguridad vieron el Show Run desde arriba de un puesto

Durante el show, algunos aficionados se subieron a un puesto y se quedaron ahí para disfrutar del evento en una especie de palco, hasta que les cayó la ley.

Dos elementos de seguridad también se treparon para bajarlos de ese lugar, pero tras un rato de diálogos, la ley también se quedó arriba del puesto para ver el Show Run de Checo, y hasta se voltearon los chalecos. Chale.

Cadillac festeja tener a la mejor afición de la Fórmula 1

Después de la segunda salida de Checo, los dirigentes de Cadillac tuvieron palabras de agradecimiento a la afición mexicana reunida en Paseo de la Reforma.

“Aún no tenemos el mejor coche, pero tenemos a los mejores fans, vamos México”, dijo el team principal del equipo, Marcin Budkowski.

Marcin Budkowski, team principal de Cadillac / Cadillac

“Es un gran honor estar aquí por primera vez con Checo, es la primera de muchas veces que queremos hacer un show aun con Checo en México”, agregó.

“A pesar de ser un equipo nuevo, estamos agradecidos con los fans mexicanos, para darle apoyo a Cadillac y a Checo Pérez. Pienso que es una gran oportunidad para celebrar los 300 grandes premios de Checo en el Gran Premio de México y el apoyo de la afición que es increíble, los amamos”, dijo Dan Towriss, CEO de Cadillac.

Oigan, ¿Y Valtteri Bottas?

Mientras se realizaba el Show Run de Cadillac con Checo Pérez, Valtteri Bottas, de quien se dice tiene las horas contadas en la escudería, publicó una imagen de su mañana relajada en Ciudad de México, con un cafecito en algún lugar de la capital.

Valtteri Bottas en Ciudad de México

Se tiene previsto que Bottas, quien es fan del café (dice que el mejor café que ha tomado es el mexicano) llegó a la parte final del evento para unirse a la comitiva de Cadillac.