Lo que necesitas saber: Uno de los impactos que tendrá este cambio es que los videojuegos ya no te pertenecerán.. y sí, ya no podrás revender, prestar o simplemente coleccionar tu juego.

Este mes lo iniciamos con una noticia muy fuerte, pues PlayStation ya no hará discos físicos de sus juegos a partir de 2028. Esto implica cambios importantes en la industria de videojuegos… pero, además, trae de vuelta a la conversación un tema que cada vez toma más relevancia: el fin del formato físico.

Imagen ilustrativa/Foto: Pexels

Cambios en la industria: ¿qué implica el anuncio de PlayStation?

Como ya te contábamos, PlayStation anunció recientemente que a partir de 2028 sus videojuegos pasarán a ser exclusivamente digitales… dejando a un lado los discos físicos.

Y aunque esta no es la primera vez que se intenta dejar este formato en los videojuegos, su eliminación por parte de una compañía tan importante tendrá fuertes repercusiones en toda la industria.

Imagen ilustrativa de discos de videojuegos // Foto: Pexels.

El mayor de los problemas: eres dueño de nada

Lo primero y más importante: no serás dueño de nada. Así como lo leíste, con este nuevo cambio tendrás que depender de las plataformas digitales, por lo que significa que, aunque lo compres, no serás el dueño del juego.

Y no, no estamos exagerando. Con el disco físico podías acceder a tus aventuras cuando quisieras… aun si los servidores dejaban de operar, cosa contraria a los juegos digitales.

Ahora, si esto ocurre, el videojuego lo conservarás en tu biblioteca. Peeero si llegas a desinstalarlo, perderás la capacidad de volver a acceder al juego que tú compraste.

Esto es algo que durante un tiempo ha venido incomodando a los gamers, quienes incluso hicieron toda una campaña para no perder acceso a estos juegos (cosa que no pasaría si fuera disco físico).

Catálogo de Xbox Game Pass // Foto: Xbox (captura de pantalla)

Falta de discos físicos tendrá impacto en lo económico

Aunque la cosa no solo queda ahí. Eliminar los discos de videojuegos implica que un mercado importante dentro de la industria termine: la reventa.

¿Cuántos no hemos comprado un videojuego en algún mercado o simplemente con un amigo? Bueno, pues esta modalidad digital implicaría que las nuevas generaciones ya no vivan esta experiencia.

Y su repercusión no solo será en la forma de adquirir un juego. También económica, pues todo el dinero de su compra será a través de las plataformas.

Tienda de PlayStation // Captura de pantalla

Y entonces, ¿son mejores videojuegos en formato digital o físico?

Si bien es cierto que los videojuegos en formato digital tienen algunas ventajas como la inmediatez y el acceso a ofertas frecuentes con solo encender la consola, nada como tener el control.

Y no nos referimos simplemente a tener algo físico, sino que al tener el disco tienes la posibilidad de poder vender, prestar o simplemente coleccionar ese juego que tanto te costó adquirir.

En fin. Esta tendencia de llevar los videojuegos al formato digital llegó para quedarse… ¿Tú qué prefieres, el disco o el código?