¿Cómo saber si alguien ha entrado a tu cuenta de Whatsapp y cómo evitarlo?

WhatsApp es por mucho la app más famosa para mensajearnos con todo mundo, ¿apoco no? Bueno, hay cierta alerta entre la banda porque es posible que alguien entre a tu cuenta y robe mucha información. ¡¿Qué?!

Por fortuna hay una forma muy simple de saber si lo hicieron y evitarlo a tiempo.

Según el portal de Hipertextual, 56 mil personas se vieron afectadas por esta situación. La firma de seguridad Koi Security detectó el malware que permite que alguien acceda a tu cuenta de WhatsApp y tenga la puerta libre a todo lo siguiente:

Mensajes enviados y recibidos

Lista de contactos completa

Archivos multimedia (fotos, vídeos, audios y más)

(fotos, vídeos, audios y más) Documentos

Claves de inicio de sesión y de autentificación

Y ojo, dicho malware viene de una herramienta para WhatsApp de la que nadie sospechaba: Una librería de desarrollo llamada Baileys, usada para crear bots o automatizaciones en WhatsApp Web. El problema es que estaba alojada en un paquete llamado “lotusbail” donde venía el malware.

“Este código malicioso funcionaba de forma indetectable, pero es capaz de recopilar credenciales, capturar los mensajes de texto que envías y grabar los mensajes que recibes. Por si fuera poco, los atacantes pueden acceder a cualquier chat vinculando un dispositivo a tu cuenta de manera invisible a través de la opción de cuentas de WhatsApp”, señala el citado medio.

¿Cómo saber si alguien accedió a tu cuenta de WhatsApp y evitarlo?

Dios nos libre de que alguien esté en nuestra cuenta de Whats sin que lo sepamos, ¿no? Lo chido es que hay forma de saberlo y puedes aplicarla ahora mismo.

¿Ya tienes tu cel a la mano? Va:

Entra a WhatsApp y ve a los tres puntitos de la parte superior derecha, menú o Ajustes

Luego vete a Dispositivos Vinculados (si la opción de Dispositivos Vinculados está en el mismo menú de Ajustes, ve directo a ella)

(si la opción de Dispositivos Vinculados está en el mismo menú de Ajustes, ve directo a ella) Te aparecerá la lista de dispositivos donde está activa tu cuenta, y si ves alguno que no reconoces, dale en Cerrar Sesión para desvincularlo

¡Fiu! Por acá no nos encontramos nada raro, pero ahí está el tip para que cheques tú también. WhatsApp se ha vuelto esencial y pilar de nuestra privacidad, y es mejor tener cuidado.