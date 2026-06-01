Lo que necesitas saber: Platicamos con Ramón Amezcua, Bostich de Nortec Collective, sobre su nuevo lanzamiento "Albedo" y más material nuevo.

Nortec Collective se ha convertido en una parte fundamental del paisaje de la música mexicana contemporanea. Hace ya 25 años que conocimos las Tijuana Sessions, Vol. 1, y desde ahí, sus integrantes no han dejado de sorprendernos una y otra vez.

El par más activo del Nortec han sido Bostich + Fussible, Ramón Amezcua y Pepe Mogt, respectivamente, quienes nos han regalado varios LPs de estudio, EPs, sencillos y música de cada uno por separado. Afortunadamente, Motel Baja (2014) no fue su último disco de estudio, como lo habían anunciado.

Con esa incansable necesidad creativa que los ha definido, platicamos con Ramón Amezcua, Bostich, a propóstio de su lanzamiento más reciente, titulado “Albedo”, que pueden escuchar por acá.

El combustible creativo y el regreso a las máquinas

sopitas.com: Estar platicando sobre nuevos lanzamientos tuyos a 30 años de carrera me parece algo que puede parecerle irreal a la gente. Suelo hablar con estos tipos geniales que no paran y tú eres uno de ellos. ¿De dónde viene tu combustible creativo? ¿Qué te inspira a crear en 2026?

Ramón Amezcua: “Mi motor creo que es esa inquietud de experimentación, de mi pasión por la música electrónica, mi pasatiempo favorito que es estar con mis sintetizadores, con mis máquinas. Y a veces creo que dentro de ese quehacer de estar con los aparatos, como que no le pones mucha atención al compartir tu música, sobre todo en formatos digitales o físicos.”

“En esta ocasión, todo se puso para sacar este material. Primero me invitaron a presentar este experimento en la celebración de la Casa de la Cultura de Tijuana, que es donde yo estudié música, y presenté este material en vivo con mis máquinas y con el ballet de danza contemporánea de ahí. Cuando tenía el material, dije: “Caray, pues bueno, ¿ahora qué hay que hacer con esto?”.

Ramón Amezcua muestra su más reciente lanzamiento, “Albedo”. Foto: Federico Franco para sopitas.com.

“Tengo un amigo que tiene un sello disquero en Mexicali, y me dijo: “Pues hay que sacarlo”. Pues órale. No lo imaginaba, yo creí que iban a ser de esos proyectos que se quedan en un disco duro o en tu computadora, y creo que valió la pena porque fue de estos experimentos que se salían totalmente de lo que yo había hecho. No es tan melódico, no tiene armonías, es básicamente una experimentación con una caja de ritmos que es una de mis favoritas, la 606 y la 808, que han sido parte esencial casi de todos mis discos.”

Minimalismo analógico y el proceso detrás de ‘Albedo’

sopitas.com: Escuché los dos lados del lanzamiento y lo vi como una pieza sonora de ciencia ficción. Hay muchos sonidos inquietantes, hay sintetizadores que suenan como taladros, los cambios de ritmo, percusiones on y off que desorientan un poco al oído. ¿Qué buscaste provocar en el escucha con estos dos tracks? ¿Hay una planeación previa de cada sonido?

Ramón Amezcua: “En este ejercicio para hacer esta música, básicamente la caja TR-606 es una caja de ritmos que tiene cinco sonidos: el kick, la tarola, los platillos; y generalmente se usa como tal. Lo que hice aquí fue modificar la caja de ritmos, está totalmente modificada y tienes control tonal sobre todo. Las salidas individuales las pasé por pedales de efectos Moogerfooger, y curiosamente en ese ejercicio empezó a hablar. Se oyen sonidos que dices: “Caray, ¿de dónde salieron?”. A veces no me imaginaba que el tono procesado por uno de los filtros o por el Cluster Flux empezara a hablar.”

“Dejé todo así y empecé a mover los tonos, y esos mismos tonos los empecé a procesar por síntesis granular, con la que puedes crear armonías de la nada, de un microsonido. Originalmente es una pieza que dura 22 minutos, y como la intención era sacarlo en vinilo, no alcanzaba a entrar en un solo lado. Lo que decidimos fue seleccionar la primera parte, cómo empieza la pieza (Lado A), y la parte final, que era el clímax para mí, donde ya tenía yo el control de la 606 y todos los parámetros (Lado B).”

sopitas.com: En el comunicado señalan que hay una esencia del minimalismo analógico, que prescindes del accesorio para revelar la estructura. Con artistas que tienen un proyecto propio, me inquieta mucho pensar en cómo apagas a Ramón creador y prendes a Ramón productor. ¿En qué momento dices: “Ya está creado, ¿Ahora de qué prescindo, qué recorto o le meto más?”

Ramón Amezcua: “Creo que es algo que a la mayoría de las personas que estamos en la producción a veces nos inquieta: esa inseguridad de “¿Ya está listo? ¿Le va a gustar a fulano? ¿Qué opinarán?”. En este caso, fue una liberación total de los prejuicios; compartir lo que te apasiona y te gusta sin la intención de decir “voy a llegar a algo”. Fue un ejercicio que se ha reflejado en muchas cosas, no nomás en este material. Hasta en lo de Nortec, muchas de las piezas más icónicas que nunca esperábamos, fueron así, de total experimentación. A veces el hecho de sobreproducir te aleja de la esencia de las cosas. Aquí fue un ejercicio totalmente grabado en dos o tres tracks, solamente mezclado y masterizado.”

Escapismo, Inteligencia Artificial y el valor del formato físico

sopitas.com: Es una pieza escapista. Me encanta la electrónica que busca transportarte. Hace unas semanas hablaba con Tom Rowlands de The Chemical Brothers y con Aurora (la pueden leer por acá), y les decía que en 2026, con el mundo tan revuelto y días en los que no quieres abrir las noticias, la música sirve como una forma de escape o catarsis. Cuando yo escucho Albedo, siento que estoy en la luna. ¿Qué papel tiene la electrónica hoy frente a otras décadas?

Ramón Amezcua: “Hoy en día las herramientas han ayudado muchísimo a darle vida a la música electrónica. Por un lado tenemos a la inteligencia artificial, que te aleja muchísimo de la cuestión creativa porque se basa en lo ya hecho. En la electrónica está esa parte orgánica va a ser muy difícil de reemplazar por la IA: estamos viendo una caja de ritmos modificada, inestable, defectuosa, que hace sonidos que conectas y salen cosas que ni estaban en tu mente.”

“El mundo de los sintetizadores modulares es infinito porque las combinaciones lo son, y por eso la electrónica sigue viva y evolucionando. La música electrónica siempre ha estado en el presente, pero a veces no estamos preparados para ella; simplemente está en su momento. Mucha gente me pregunta cómo hago esto distinto a Nortec, y yo lo veo como mi presente. A lo mejor en un futuro lo escucharán y lo entenderán en su propio contexto.”

sopitas.com: Pasando a otro tema, Albedo es un vinil transparente de 7 pulgadas. ¿Qué te provoca como amante de la música el resurgimiento del vinil?

Ramón Amezcua: “Es una pregunta muy difícil. La esencia del vinil, y su importancia en la humanidad, es la retención de memorias. Todos los que hemos tenido la fortuna de tener un cassette, un vinil o cualquier formato físico, sabemos que te permite recordar el momento en que tocaste ese disco por primera vez. Esa es la ventaja frente a lo digital, donde a veces ya ni recuerdas los nombres de los grupos que estás oyendo. La importancia no es solo el sonido más analógico, el ruido o la basurita de la aguja, sino el objeto en tus manos: ver los créditos, el arte, quién produjo, quién es el músico invitado. Es el contacto físico con ese material.”

“Albedo” apoya la conciencia social y neurodivergencia

sopitas.com: Esta edición incorpora códigos de apoyo a causas que promueven inclusión de personas neurodivergentes. ¿De dónde surge la idea de vincular esta música con conciencia social?

Ramón Amezcua: “La idea principal vino de la disquera No Devotion Records, porque uno de los productores tiene un hijo con autismo y siempre ha apoyado esa causa. Cuando me lo dijo, yo encantadísimo. En Nortec tocamos temas sociales; por ejemplo, en Convénceme (con Rubén Albarrán), era el viaje de una persona con depresión, un tema que a veces no tocamos mucho en familia, sobre todo cuando hay neurodivergencias.”

“Me pareció una muy buena oportunidad. Todo lo que genere irá directamente a apoyar la causa, además de un link para la gente que quiera sumarse. El autismo puede venir con inteligencias muy especializadas en la música.”

sopitas.com: El año pasado hablaba con Brian Eno (la entrevista está disponible acá) sobre resistir o apoyar en los tiempos actuales. ¿Crees que el artista debe manifestarse a través de su música?

Ramón Amezcua: “La conciencia social es muy importante y, de forma inevitable, lo proyectas en tu música. No se diga Brian Eno, que ha inspirado generaciones. En nuestro caso, como Nortec, siempre hemos proyectado nuestra realidad como tijuanenses: una ciudad llena de violencia y problemas sociales, pero también con cosas buenas. En Albedo también se proyecta ese origen. Curiosamente, yo crecí escuchando el “Albedo 0.39″ de Vangelis, y aunque el nombre me llamaba, no sabía su origen. Al investigar, vi que tiene que ver con la alquimia, la física y la luz. Nuestra responsabilidad como músicos no es únicamente complacer, sino proyectar totalmente lo que está sucediendo.”

A 25 años de Nortec: Legado y Nuevas Corrientes

sopitas.com: A casi 30 años de carrera y 25 del primer lanzamiento de Bostich, ¿cómo percibes la vigencia del sonido Nortec? ¿Qué sientes cuando ves el surgimiento de corrientes como los electrocorridos, o discos como el nuevo de Julieta Venegas, donde escuchas claras influencias, como esos staccatos de trompeta con un beat electrónico?

Ramón Amezcua: “Fíjate que hace como dos años estuvimos en el Arre Fest, de pura música regional. Al principio no había gente en nuestro escenario, pero en cuanto empezó el primer tema, se llenó con unas 17 mil personas. Incluso estaban a un lado los músicos de los corridos viéndonos. Lo curioso es que, para la mayoría de ellos, Nortec no es un referente ni una influencia directa; muchos ni nos conocían.”

“Y creo que está bien, la música electrónica tenía que entrar a todos los géneros por igual. Nortec surgió porque estaba la tecnología para deconstruir la música norteña y era el soundtrack de Tijuana, con los bares de electrónica y los de norteña cruzándose en la radio. Lo fascinante es que mucha gente lo descubre hoy y lo siente fresco, no suena fuera de tiempo. Llegan fans de hace 27 años con sus hijos. No lo veo como que nos están copiando, sino que se tenía que dar esa fusión con la banda y el sierreño. No tengo prejuicios; si quitas las voces o los ritmos, encuentras mucho virtuosismo en los músicos de cualquier género. Es parte de la evolución de la música.”

Próximamente estaremos regalando el vinil de “Albedo” en las redes sociales de sopitasfm, por lo que te recomendamos mantenerte atento a nuestras publicaciones.