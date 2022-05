No lo aceptaremos, no, no lo aceptaremos nunca más… Es común escuchar/ver cómo algunos adultos van por la vida repartiendo su sabiduría a las generaciones más jóvenes que, evidentemente, no crecieron en el mismo entorno que ellos y que por supuesto nunca piden sus asesorías gratuitas de cómo vivir la vida perfecta.

Desde el famoso “¿y los hijos pa’ cuando?”, hasta el ya conocido “a tu edad yo ya tenía una casa y mantenía a toda mi familia”, tooodos hemos escuchado estas frases que sinceramente ya nos fastidiaron. Pero no crean que solo a nosotros, pues en un foro de Reddit varios jóvenes se dejaron ir como hilo de media.

Foto: Pexels

Estas son las 10 cosas que los jóvenes ya no quieren escuchar de los adultos mayores

A través de un hilo publicado en dicha plataforma la chaviza se dio a la tarea de enlistar las quejas y reproches que ya están hartos y hartas de escuchar. Algo que comenzó con el usuario baker10923, quien preguntó: “¿Qué están cansados ​​de escuchar de las generaciones mayores?”

Increíblemente en la red se acumularon más de 28 mil comentarios por parte de usuarios de Reddit que no se quedaron con las ganas de poner su granito de arena. Uno que esperemos ayude a que los adultos y personas mayores dejen de decirnos cosas que nadie les pregunta y no deberían importarles.

Foto: Getty Images

Acá enlistamos 10 de las respuestas más populares en dicho foro de discusión:

1.- Que nos digan que hay que trabajar duro, al igual que ellos, para comprar una casa.

No bueno, gracias por el consejo bastante obvio… Las casas de hoy no valen lo mismo que hace años, y ya ni hablar del tema de los salarios, así que no nos apliquen la de “sólo échale ganas” porque comprar una casa actualmente va más allá de todo eso.

2.- Que crean que no podemos arreglar cosas por nuestra cuenta.

Puede que algunos no sepan cómo cambiar un foco, pero ya hay tutoriales en YouTube para eso. Y sí, eso no quiere decir que seamos tontos, pues es como decirles a ustedes que lo son por no poder configurar el Wi-fi en sus celulares. ¡Tenemos habilidades diferentes para épocas diferentes y punto!

3.- Que esperamos mucho y debemos “sufrirle tantito”

No pos’ perdón por no aceptar las condiciones laborales inhumanas y otros malos tratos que te impusieron hace años…

4.- Que somos inmaduros por no querer tener hijos

¿Así como está el mundo y conscientes de que podría ponerse peor? Gracias, pero no…

Foto: Pexels

5.- Que no queremos trabajar

Sí queremos, que no aceptemos un sueldo malo es diferente.

6.- Que nos pregunten a qué edad ya vamos a hacer ciertas cosas

Nos vamos a casar cuando así lo queramos y a la edad que sea. No hay prisa ni debemos cumplir un contrato con alguien.

7.- Que no creamos todo lo que vemos en internet

Y sean ellos los primeros en mandarnos cadenas de fake news por WhatsApp…

Foto: Pexels

8.- Que ahorremos para asegurar nuestra vejez

Señor, señora, ni siquiera sé si voy a poder asegurar el pago de la renta del próximo mes, mucho menos sé si lograré llegar a su edad. No me diga esas cosas.

9.- Que sólo queremos estar de fiesta y tomar

O sea, sí queremos, pero esa no es nuestra prioridad en la vida. Y tampoco nos vean como si ustedes no lo hubieran hecho a nuestra edad.

10.- Que le ‘echemos ganas’

Suficiente estamos haciendo para sobrevivir con lo que tenemos, más ganas ya no se le puede echar a la vida (se lo juro)

Foto: Especial

¿Qué otra cosa agregarían ustedes?