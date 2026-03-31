El Tecate Pa’l Norte 2026 llegó a Monterrey del 27 al 29 de marzo con un cartel que tenía algo para todos: desde los clásicos que nunca fallan hasta los nombres que llevas meses esperando ver en vivo. Tres días de música, sol, crew y ese ambiente norteño que solo Pa’l Norte sabe armar.

Y como siempre pasa en los festivales, el cel fue protagonista: grabando, posteando, coordinando al grupo y buscando señal para subir ese video antes de que termine la canción. Para todo eso, y más, Telcel estuvo presente durante todo el fin de semana. Te contamos todo aquí.

Zona de descanso, photo opps y más experiencias en el stand Telcel. Foto: Aaron Rubio para Sopitas.com

Un festival que está en su mejor momento

Tecate Pa’l Norte tiene algo que pocos festivales logran: una identidad muy clara. No es solo música, es una forma de vivir el fin de semana. La gente llega con outfit pensado, con playlist mental de lo que quiere escuchar y con las ganas bien puestas de conectar con cada escenario. Este 2026 no fue la excepción, y el ambiente desde el primer día dejó claro que la edición iba a estar a la altura de las anteriores.

Entre escenario y escenario, el festival se vive también en los pasillos, en las filas, en juntarte con gente que no conoces pero que de repente está cantando la misma rola que tú. Esa energía colectiva es lo que hace que tres días se sientan como un parpadeo y al mismo tiempo como algo que no se olvida fácil.

31 Minutos prendió el ambiente en el Escenario Fusión Telcel. Foto: Aaron Rubio para Sopitas.com El Escenario Fusión Telcel tuvo algunos de los mejores momentos del fin de semana. Foto: Cortesía Telcel.

Fusión Telcel: el escenario con más personalidad

Uno de los momentos más rifados del fin de semana fue sin duda el Fusión Telcel, el escenario que armó un cartel con mucha historia y mucho carácter. 31 Minutos, Maldita Vecindad, Cypress Hill y Love of Lésbians, entre muchos otros, se turnaron para demostrar por qué siguen siendo nombres que llenan espacios y que hacen cantar a gente de todas las edades al mismo tiempo. Incluso, había gente desde temprano mucho antes que iniciaran los conciertos esperando a sus actos favoritos.

Ver a estas bandas en un festival como Pa’l Norte es de esas experiencias que no tienen mucha explicación racional: simplemente funciona, recordándonos que hay música que no caduca. El Fusión Telcel fue, para muchos, de lo mejor del fin de semana.

El hospitality Telcel tenía una de las mejores ubicaciones. Foto: Aaron Rubio para Sopitas.com Los asistentes al hospitality Telcel fueron testigos de presentaciones memorables. Foto: Cortesía Telcel.

El Hospitality Telcel: pausa con vista

En medio de tanto movimiento, el Hospitality Telcel fue ese respiro que uno necesita sin saber que lo necesita. Con vista directa al escenario Tecate Original, zonas de descanso y sus propios photo opps, este espacio permitió vivir el festival desde otro ritmo: sin empujones, con lugar para sentarse y con una perspectiva que desde el crowd no se consigue.

El tipo de spot donde de repente te quedas más tiempo del que planeabas, porque la combinación de buena vista, descanso y ambiente hace que no haya ningún apuro por volver al ruido. Una experiencia dentro de la experiencia.

En el stand Telcel podrías ganar giveaways y pases a su hospitality. Foto: Aaron Rubio para Sopitas.com

El stand Telcel: conexión, fotos y el sombrero más tuyo

Para quienes se dieron una vuelta por el stand de Telcel, el recorrido arrancaba fuerte con un túnel inmersivo de luces LED que se convirtió en el photo opp más buscado de la activación. De ahí, la experiencia fluía entre una zona de carga para el cel con asientos para descansar, una alberca de peluches tipo emoji que fue el spot más divertido e instagrameable, y un área de customización de sombreros con plumas y pedrería, pensada especialmente para el norte.

Quienes pasaron por el photo spot se llevaron su foto en formato postal, un detalle físico que en plena era digital se agradece más de lo esperado. Y para los que necesitaban una pausa larga, el Muro Telcel tenía fotos del evento en tiempo real y puffs para sentarse y descansar sin prisa.

El hospitality Telcel tenía una vista de lujo al Escenario Tecate Original. Foto: Cortesía Telcel.

Pero no era todo, también había dinámicas en las que podías ganarte un giveaway, entre los que se encontraban pases al Hospitality Telcel. En resumen: el stand de Telcel fue una parada que valió la pena, y que hizo más fácil y más memorable cada momento.

¿Estuviste en el Pa’l Norte 2026? Cuéntanos cuál fue tu momento favorito del fin de semana.