La hora sad: 10 tragedias que todos hemos pasado en un 14 de febrero

Y cómo no, si ese es el mundo de los bellos y no podemos estar ahí… El mes de febrero es conocido por ser el del “amor y la amistad”, esa fecha donde las rosas rojas y ositos de peluche inundan las calles (este año igual, aunque estemos en plena pandemia), y en la que todos nos esmeramos por demostrarle a nuestros seres queridos cuánto los amamos.

Si bien el 14 de febrero es la fecha donde muchos sacan el lado cursi que traen dentro y se preparan para dedicar poemas, canciones y hacer carteles –tipo de exposición en secundaria– como si les pagaran por ello, también es válido decir que para varios de nosotros es una fecha no muy agradable o esperada.

El 14 de febrero no es la fecha favorita de muchos

Y no es por ser los grinch del ‘día del amor y la amistad’. La neta es que a muchos nos han tocado experiencias tan de la patada que en estas fechas nos hartamos de ver corazones y cosas rojas por donde sea. Es más, la cosa ha sido tan gacha que incluso vemos películas románticas y ya nos es imposible creer que eso pueda ocurrirnos algún día.

Ya entrados en el tema, aunque hay afortunados y afortunadas que están probando las mieles del amor (a pesar del distanciamiento social) y esperan ansiosos al día 14 del segundo mes del año, otros andamos por la calle de la amargura y ya queremos que la fecha pase para olvidarnos del amor. Porque como diría Juan Gabriel: Yo no nací para amar, nadie nació para mí.

Es por eso que decidimos armar esta lista con 10 tragedias que seguramente todos hemos atravesado durante el 14 de febrero. Ya sea para que veas cómo no has sido el único del que cupido se ha burlado a más no poder, o simplemente para que te des cuenta de que eres afortunado/a en el amor y debes cuidarlo si no quieres identificarte con este conteo el año que entra.

Ahí les van:

1.- El regalo ‘feo del intercambio en la escuela/trabajo

Híjole, no queremos sonar como personas materialistas, pero muchas personas se toman muy en serio el “la intención es lo que cuenta” y dan unos regalos que luego ni entran dentro del presupuesto que se acordó. Y más coraje le da a uno cuando siempre es de los que dan regalos chidos y recibes cualquier cosa que compraron antes de llegar a la oficina. ¡No sean así!

2.- El “soldado caído”

Nunca faltaba el morro que no aprendía el significado de “no” y se armaba de valor para declarársele a su crush frente a toda la escuela con tal de que ahora le dieran el “sí”. Un acto que no siempre salía bien porque la chica en cuestión otra vez lo bateaba y aparte de la pena, ella terminaba siendo la mala del cuento.

3.- La infidelidad en pleno 14 de febrero

¡Ouch! Nada, nada, pero me cae que nada se compara con descubrir que te ponen el cuerno en pleno 14 de febrero (me lo dijo el primo de un amigo). Un golpe que influye mucho en si tener esperanza de encontrar a nuestra verdadera ‘media naranja’ o resignarnos a tener muchos gatos y tomar vino cada que lleguemos de trabajar.

4.- El globo ponchado en el transporte público

Joan Sebastian decía que cruzaría los montes, los ríos y los lagos por ir a encontrar a su amada. Uno hacía casi la misma hazaña cuando se trataba de viajar en el transporte público con el regalo para ese ser especial, cuyo valor aumentaba más si incluía un globo de helio que recorrió 32 estaciones del Metro CDMX, en plena hora pico, y aún así logró llegar sano y salvo. Lamentablemente no muchos conseguían completar la misión, ¡sniff!

5.- Que te cancelen la cita a la mera hora

Uno se tardaba más de dos hora arreglándose, organizaba su día par estar puntual y sin contratiempos, y al final nunca faltaba el mensaje que decía “Me vas a odiar :(“. A todos nos pasó alguna vez que nos dejaran vestidos y alborotados, ya fuera una pareja o el mejor amigo que decidió irse con su ligue y cancelar los planes que había hecho contigo desde antes. ¡Eso no se hace, raza!

6.- Que tu pareja no quisiera celebrar San Valentín

El clásico “San Valentín es un producto de la mercadotecnia porque bla bla bla”. Está bien que a uno no le lata tanto eso de vomitar corazones y flores por todos lados, pero siempre se hace un esfuerzo si a la personita especial le gusta celebrar el 14 de febrero. Claro que muchos no lo ven así y le arruinan la celebración a su pareja. ¿Por qué son así?

7.- El cortón en pleno 14 de febrero

Porque OBVIAMENTE el mejor día para terminar una relación es el mero 14 de febrero. Sabemos que algunos de ustedes ya están hasta el gorro de su relación tóxica y no ven el día en el que puedan deslindarse de ella, pero ps también nada les cuesta esperarse unas horas más y terminar a la persona después del ‘día del amor y la amistad’. Diría Juanga ¿Pero qué necesidad, para qué tanto problema?

8.- Que te enfermes ese día

Tienes todo preparado con tu pareja o amigos, ya estás más puesto que un calcetín, y de pronto un ruido extraño en el estómago pone en riesgo tu día para disfrutar del amor o la amistad. Dicen que Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros y con una diarrea explosiva, fiebre o dolor de cabeza en pleno 14 de febrero muchos lo hemos comprobado con todas sus letras. ¡La desgracia nos persigue!

9.- No encontrar ningún lugar con disponibilidad

Probablemente este año será muy diferente (porque pandemia), pero en todos los 14 de febrero uno siempre padecía los mares de gente inundando todos los lugares posibles: el cine, los restaurantes, los cafés y hasta los hoteles/moteles (dicen). Básicamente si no hacías una reservación con tiempo, tú y tu pareja estaban destinados a vivir el peor día de San Valentín de la historia.

10.- Estar soltero/a el 14 de febrero

La última, pero no por eso menos importante. La verdad es que por mucho que uno se quiera a sí mismo y diga que esperará el amor hasta que éste llegue, sí se siente feo al ver a las personas enamoradas y disfrutando juntas de esta celebración mientras uno nomás espera a llegar a casa y poder acostarse a comer una bolsa de papitas mientras pensamos en nuestra soledad. Hello darkness my old friend… 🎶

Pero ya hablando en serio, aunque esta nota es más de broma que en serio (pero si quieren no es broma), el 14 de febrero es un día como cualquier otro donde podemos expresarle a las personas queridas nuestro amor y afecto.

Así que no se claven tanto en la celebración y pásenla bien, ya sea con sus amigos, pareja o solitos en casa con sus mascotas. Eso sí, no olviden seguir las medidas sanitarias ante el COVID-19…