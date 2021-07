Hermosas transformaciones: 11 fotos de perritos antes y después de ser adoptados

No tenemos certeza de muchas cosas pero si de algo podemos estar seguros es de que los perritos son seres maravillosos que con algunas cualidades como la lealtad y ternura, nos hacen sentir que somos muy afortunados por tenerlos e incluso, que no los merecemos, pues logran sacarnos una sonrisa hasta en los días más grises con un simple lengüetazo o con ver sus huellitas macadas en el piso.

A pesar de que en la actualidad la adopción de caninos está siendo cada vez más frecuente, existen personas que prefieren adquirir a un perrito a través de una tienda de mascotas que darle la oportunidad a un canino rescatado y cambiarle la vida por completo.

Si tú ya cuentas con el permiso de tus papás pero no te decides entre si adoptar a un perro o no, acá te dejamos 11 fotos de perritos antes y después de ser adoptados, para que veas el impacto que podrías tener en la vida de tu próximo mejor amigo, y también, dimensiones lo mucho que el amor hacia una mascota puede provocar en ella. No estamos llorando, tú estás llorando…

¡Chequen estas maravillosas fotos de perritos que les harán el día!

Y ya que estamos en el tema de la adopción, recuerda que en la Ciudad de México existen diversos lugares a los que puedes ir para poder adoptar a un perrito, sin embargo, siempre debes tener en cuenta que un perro no es un juguete del que te puedes deshacer cuando ya te aburras de él. Lo decimos porque según datos de Emmanuel Pedraza, director general de la asociación civil Defensoría Animal, muchos de estos animales se adquieren como regalos de de Navidad, Día de Reyes o de San Valentín, y después son abandonados a su suerte, algo por lo que ningún ser vivo debería de pasar. ¿Quién de ustedes tiene un amiguito adoptado en casa? ¡Cuenten su historia en los comentarios!