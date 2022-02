De amor y corazones rotos: Acá les dejamos los mejores memes del 14 de febrero

El 14 de febrero es un día que tiene un montón de perspectivas. Por un lado están los enamorados que pasarán esta fecha con un súper plan en compañía de esa persona especial que los trae cacheteando las banquetas, pero tampoco podemos olvidar a todos aquellos que por alguna u otra razón les rompieron el corazón o de plano no pueden estar con su crush. Pa’ pronto, si no andas enamorado, es probable que no todo sea maravilloso en el día del amor y la amistad.

Sin embargo, sin importar que la persona que te gusta no te haga caso y simplemente esperas este día porque ya casi llega la quincena o estés con el amor de tu vida y tengas planeado hasta el más mínimo detalle de una cita impresionante, no todo es tan malo en San Valentín. Si eres de los rifados que saben reírse de sí mismos, estamos seguros que olvidarás por completo que andas por la calle de la amargura con unos buenos memazos.

Llegó el 14 de febrero con unos buenos memes

Si algo nos queda muy claro es que los memes unen al mundo, y por supuesto que esto también aplica el 14 de febrero para los forever alone o aquellos que andan súper enamorados. Como cada año y porque no pueden faltar en los mejores eventos, obviamente no podían faltar en medio de las publicaciones románticas, globos en forma de corazón, peluches, flores, chocolates y todos los detalles que se pueden regalar en este día.

Y es que en esta ocasión hay de todo, desde aquellos usuarios que nos recordaron que estar enamorado es un sentimiento increíble hasta los que nos hicieron sentir que no todo el mundo la pasa de maravilla en esta fecha Es por eso que para pasar este San Valentín echando una buena carcajada solo, con tus cuates o de plano con la persona que tanto quieres, por acá les dejaremos los mejores memazos que nos ha dejado el Día del Amor y la Amistad.

Otro 14 de febrero de San Valentín siendo Rafa pic.twitter.com/LOZzMODEWy — The Mr. Wolf (@thejosewolf) February 14, 2022

*Mi crush pública que no tiene con quien pasar este 14 de febrero* Yo: pic.twitter.com/PD91w70UFv — El Guarromántico (@Guarromantico_) February 13, 2022

Mi 14 de Febrero pic.twitter.com/AaLyzYLjWR — Garna (@IgnaGarnero) February 14, 2022

Yo este 14 de Febrero afuera de la casa de mi amorcito: pic.twitter.com/K5lQ8e1ZuQ — Corridos & Bandas (@CorridosYBandas) February 14, 2022

Yo viendo todas las historias referidas al 14 de febrero pic.twitter.com/08SGvB4ECI — ! (@lucianaatorress) February 14, 2022

14 de febrero, mirando como presumen sus parejas por instagram pic.twitter.com/GgVmkbI3W4 — Mauro Balderrama (@maubalderrama07) February 14, 2022

El 14 de febrero de cada año pic.twitter.com/tU6rBG7SUV — Agus Perez (@_Perezagus5) February 14, 2022